El paseo marítimo

Tradicionalmente, los marinenses teníamos por costumbre pasear hasta la punta del muelle, sobre todo los domingos y festivos, cuando la entrada al muelle era libre. Íbamos de paseo, normalmente en pandilla, a tomar el sol, porque, salvo la “carretera nueva”, en Marín había pocos sitios para ello, también para ver los barcos, al tiempo que contemplábamos los montones de sal y carbón, que las mujeres acarreaban en la cabeza. Veíamos los buques de carga como el “SAC Badalona”, y otros de la misma compañía, y en épocas de mal tiempo, a los barcos pesqueros de “arribada”, abarloados en grupos de diez y más. ¡Qué tiempos aquellos! La mayoría de los marinenses tenemos, como recuerdo de aquellos paseos, alguna fotografía, que nos recuerda también a aquellos amigos.

Desde aquella, pasaron muchos años en que no pudimos hacer ese paseo, al cerrase el puerto, hasta que al final de la década de los noventa, después de mucho insistir en el tema, nos construyeron el actual Paseo Marítimo, bautizado con el nombre de “Alcalde Blanco”, que permite a los marinenses y visitantes hacer un agradable paseo hasta la punta del paseo, paralelo al del antiguo muelle, para tomar el sol y contemplar unas maravillosas vistas de nuestra ría y la isla de Tambo, y ver los barcos entrar y salir. Con la grata particularidad de que se construyó un local para cafeteria-tapería, que era una delicia; dar un paseo y sentarse viendo una puesta de sol, tomando un café o una cerveza. Pero hace dos años acordaron renovar el paseo, incluida una construcción en el final del paseo que sería dedicado a otro local de hostelería. Todos nos alegramos pues entendíamos que ahora disfrutaríamos de dos locales a lo largo del paseo. Vana ilusión, porque, por el contrario, cerraron la que había y así nos quedamos sin ningún servicio en todo este tiempo, sin ninguna explicación.

Ahora, el ayuntamiento decidió sacar a concurso el local del final del paseo, un lugar magnífico, con una terraza encima, que permite tener unas grandes vistas sobre la ría de Marín, y en las proximidades de donde practican la pesca los aficionados, que dicho sea de paso, todos esperábamos con impaciencia, por el tiempo transcurrido desde su construcción hasta este momento del concurso. Sin embargo, del anterior local nada se dice, cuando todos creíamos que también saldría en este concurso.

Por ello los marinenses nos preguntamos la razón por la que el antiguo local sigue allí, vacío y abandonado, sin que nadie entienda que es lo que pasa, por qué no se utiliza para lo que fue construido. ¿Es que no se piensa poner en funcionamiento como al principio? ¿Entonces por qué no se informa convenientemente que se va hacer con él? Nosotros, y la mayoría de los marinenses, pensamos que debía volver a funcionar como antes, pues así los visitantes y marinenses tendríamos dos locales donde sentarnos y tomar un café, contemplando el mar de nuestra ría, y en su caso sus maravillosas puestas de sol. Pues eso: más información y menos ocultismo.