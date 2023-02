De la Diferencia a la Identidad

Sorprende la paradoja gigantesca en la que está inmersa el movimiento cultural que acoge las más que justas reivindicaciones de unos derechos de tantas personas terrible y dolorosamente discriminadas por el tan sencillo como efectivo motivo de su diferencia (de género, de “raza”, de opción vital, creencia, etc). Una cultura que orgullosamente nos plantea el derecho al reconocimiento de esa diferencia herida. La paradoja reside en algo que, estimamos, lastra la potencia crítica de su irrupción. Nos referimos a la absorción de esa reclamada Diferencia por lo que es su categoría opuesta: Identidad. La consecuencia es el enclaustramiento del individuo en un nuevo corsé que le impedirá la creación continua del propio ser, que lo obligará a responder al supuesto nuevo canon de la identidad reclamada, que impedirá, como las viejas identidades excluyentes, cualquier desviación, y acabará por constituirse en un nuevo marco de intolerancia. No sorprende menos el giro que todo esto ha supuesto en el pensamiento crítico, que por el camino pierde su adjetivo: el paso del cuestionamiento de la identidad hacia su rígida afirmación. Parecen quedar atrás los años del mejor pensamiento crítico, el del Psicoanálisis, el de la Dialéctica Negativa adorniana, el cuestionamiento de la misma categoría de sujeto, por el estructuralismo, por el giro lingüístico, la deconstrucción, el postestructuralismo... Los intentos de creación de nuevas subjetividades no apresadas por la vieja categoría restrictiva de Sujeto parecen lamentablemente quedar ya muy lejos.

Y, como era esperable, a menudo esta afirmación de la identidad ha ido unida de manera no confesada a la tesis del privilegio epistemológico del perteneciente al grupo identitario, hasta el extremo de que al ajeno se le niega la capacidad de comprender. Se ha pasado, en un movimiento pendular, de la dogmática e impositiva asignación al otro del pensamiento propio, de la heterosignación, a que sobre la identidad correspondiente al grupo, solo los que de él forman parte puedan hablar. De la Identidad propia solo conocen los que a ella pertenecen. No solo se privilegia la perspectiva de primera persona, sino que esta perspectiva es codificada por la Identidad de forma exclusiva. Como criticaba Caroline Fourest: “¡Dime cuál es tu origen y te diré si puedes hablar!”. Como si se creyera que el obrero por ser tal sabe más de los mecanismos de explotación que Karl Marx, el que es víctima de una dolencia más que el médico, y la célula de sí misma más que Watson y Crick.

Las cosas así, no solo el cierre en el grupo puede representar restricciones nuevas para sus miembros, sino que cualquier cosa que pueda representar alguna dilución de las señas de identidad o la entrada misma en el grupo será rigurosamente vigilada. Piénsese en la polémica entre cierto feminismo y la ley trans, o la polvareda levantada en torno al artículo de Rebecca Tuvel en ‘Hypatia’ (“In defense of transracialism”) donde, solo por curiosidad intelectual, planteaba la posibilidad del trans-racialismo (el poder cambiar de “raza”). Son frecuentes las denuncias de apropiación cultural (‘cultural appropriation’): de Madonna por vestir de bereber o árabe en un vídeo que era de protesta como a menudo los suyos; en Canadá, los estudiantes exigen que se cancele una clase de yoga porque no quieren “apropiarse” de la cultura india; se exigen espacios seguros (‘safe spaces’) para huir de la alteridad (comedores universitarios con espacios solo para una determinada minoría o grupo; fiestas de fin de grado separadas); y se despliegan medidas contra lo que pueda representar cualquier asomo de crítica hacia lo propio bajo la forma de una supuesta protección de una sensibilidad erigida como criterio de verdad: los profesores tendrá que hacer ‘trigger warnings’, advertencias por lo que pueda afectar a aquella (y así el alumno puede evitar leer ‘Lolita’ o ‘El gran Gatsby’, o ‘Las metamorfosis de Ovidio’, ver tal película o drama) –cierta generación se acordará de los iconos de dos rombos en la pantalla televisiva. Hace tiempo que está en curso, y no solo desde este ámbito, una reacción polimorfa frente a todo aquel pensamiento crítico de la identidad– reparen en la redundancia de la expresión. Lo curioso es que esto se da cuando incluso desde las ciencias y la filosofía a ellas ligada la idea de la diferencia de sí mismo (A no es A) está más presente que nunca. No solo todo el darwinismo hizo saltar por los aires el concepto de especie definida por una esencia, toda vez que una especie no era más que un resultado contingente de la evolución, y no remitía a otra cosa que a poblaciones reproducibles entre sí. Pronto ha habido que problematizar el concepto de individuo pues ni siquiera cada uno de nosotros es cada uno, sino una multitud heterogénea de seres (virus, bacterias, restos de viejo ADN), todo un bioma, y, como nos mostró la genial Lynn Margulis, cada una de nuestras células no es sino entidad heteróclita formada por asamblea y fusión de seres previos. En fin, nunca fue más cierto el rimbaudiano soy un otro. Por eso, frente a la impostada identidad subjetiva cada vez más observamos la pertinencia de constatar no la perfecta separación del otro, el ser racional frente al animal, sino lo que compartimos con él. Sí, somos el otro, el animal del que nos delimitábamos tan ufanamente –primer paso para su dominación–, y con Mancuso y Coccia también tendremos que hacer lo propio con las plantas, sí, con el mundo vegetal. Nunca tanto como ahora –recordemos el enorme trabajo de Bruno Latour que nos acaba de dejar– es cuestionada toda esa identidad fundamentada en las categorías binarias de la Modernidad surgida con el cartesianismo.

Cuando se trata de descentralizar el ‘anthropos’, su impostada soberanía, heredada del viejo Dios, una vez declarada su muerte (Nietzsche), parece que aquella quiere ser recobrada en cada uno de sus ámbitos por múltiples candidatos definidos en función de proclamadas diferencias. La obsesión por definir identidades –y definirse–, de establecer estrictas delimitaciones no advierte del continuo inseparable, por lo que cada nueva designación que se crea, un nuevo compartimento estanco traza una nueva exclusión. El desafío –del pensamiento y de la acción– está en cómo asumir la Diferencia poniendo fin al imperio de la Identidad excluyente establecida y, a la vez, que aquella evite heredar los males de esta al exigir su a todas luces justo reconocimiento.