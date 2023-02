Era previsible la reacción del alcalde de Pontevedra anunciando el estudio de un posible recurso, si cabe, ante el Tribunal Constitucional –o los europeos–, como es su derecho si así lo aprueba el consistorio. Y lo era también previsible la de las partes enfrentadas de la sociedad pontevedresa por más de medio siglo de debates. Frente a la posibilidad para el regidor de mantener abierta la polémica hasta las elecciones y transformarla en instrumento de la votación, quizá fuera más beneficioso para todos recuperar el tiempo perdido siquiera en parte con la añeja demanda de que el ciclo de producción de Ence se ampliase para cerrar el ciclo y que salga papel de la factoría.

Una demanda útil planteada en su día por quienes entienden compatibles determinadas industrias “feas” –ahora que se sabe que Celulosas no contamina, la batalla será paisajística también– y que, dados los precios actuales de ese material, proporcionaría a la comarca, la capital y Galicia entera en su plano forestal –además de la propia empresa, naturalmente–, bastantes más beneficios aún de los que hasta ahora ha obtenido. Se planteó, como queda dicho, la posibilidad, pero eran los tiempos álgidos del “peche xa” y en los que a quienes estaban a favor de una factoría cumplidora de las leyes, se les tachaba –aún no había llegado la era de la resurrección del “fascismo”– poco menos que de “vendidos al capitalismo.

Un recurso muy utilizado por los extremistas, aquí y en el resto de España: una derecha como la actual de Vox, que considera comunista a todo el que le lleve la contraria, del mismo modo que desde la otra banda, social/podemita, se dedica a lo de proclamar “facha” a quien ose denunciar la baja ralea de muchas de sus propuestas. En cualquier caso, Pontevedra y Galicia entera tienen ahora una excelente oportunidad para llenar huecos –incluso los que estuvieron a punto de producirse– en su cada vez más débil tramado industrial, añadiendo al ciclo de producción el papel, como queda dicho un elemento muy valioso –y caro– en este momento. Un factor que sería absurdo renunciar.

El lugar es el idóneo, las comunicaciones para el transporte aún más y el rendimiento para el citado sector forestal, el puerto de Marín y todo lo demás que semejaba amenazado por el cierre, ahora se revaloriza. Algo que es como un premio de lotería a una economía pensada para un futuro lejano del que apenas se sabe que será predominio de las nuevas tecnologías, lo que supone empresas de. importancia y entidad de las que Pontevedra carece casi por completo. Y el “casi” es debido a la sentencia del Tribunal Supremo en un pleito que, conviene insistir, era básicamente administrativo y que como novedad aporta como dato que el informe medioambiental es favorable a la prórroga.

Y, por cierto, otro en referencia a la denostada Ley de Costas de este Gobierno, que no tiene efecto retroactivo en perjuicio de los que ya están ubicados. Esa información está en poder del gobierno municipal –se supone– pero una buena parte de la sociedad la desconocía, quizá porque el Ayuntamiento no le dio la importancia de los datos que contiene la sentencia. Es un supuesto, pero no inverosímil: en el largo duelo mantenido entre las tesis del BNG, las dudas del PSOE y los vaivenes del PP –que en su momento cerró la factoría de Elnosa, ya desaparecida, por una alarma –falsa– de escape de cloro, se han generado todo tipo de argumentos que eran puras trapalladas. Por eso convendría que todos los interesados en el progreso de la ciudad y su comarca, se dejasen de pugnas ahora preelectorales e hicieran algo positivo pata la gente del común. Que es clara mayoría.