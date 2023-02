Vencedores y vencidos

Es probable que la decisión del Tribunal Supremo aceptando el recurso contra la decisión de la Audiencia Nacional, presentado por la empresa, los trabajadores y algún colectivo ciudadano se convierta en otro elemento de división de la sociedad pontevedresa. Pero, se analice como se analice, es una victoria para ENCE, su comité de empresa, su plantilla, para el país e incluso para Comisiones Obreras, único sindicato que tuvo el coraje de apoyar una causa que los autotitulados “progresistas” pretendieron monopolizar. Y casi lo consiguen, entre otros motivos porque Pontevedra no es una ciudad combativa y porque el Supremo pensó, al aplicar la ley y el sentido común, más en el interés general que el de una parte de la propia sociedad civil.

A la vez, y a modo del reverso de la moneda que ha mantenido en vilo a tanta gente durante demasiado tiempo, puede afirmarse sin demasiado espacio para la duda que el gran derrotado por el fallo judicial es el gobierno municipal capitalino, y especialmente su alcalde. Que lleva más de veinte años reclamando el “peche xa”, a pesar de que sabía desde el primer momento lo que hoy permanece, pero con mayor margen: que Celulosas, en Lourizán, aporta más de un veinte por ciento del PIB de la ciudad, no contamina desde hace lustros y que el pleito se había convertido en un asunto estrictamente administrativo. Porque la coartada de la contaminación ya se había olvidado desde la entrada en la UE.

(En este punto conviene dejar clara una cosa: la decisión del Tribunal no acabará con la polémica, ni hará que la acaten y guarden silencio respetuoso todos aquellos que hicieron de la idea del “peche” un modelo de política y, en algún caso, de vivir. Y no se aceptará fácilmente –aparte del derecho a recurrir ante el Constitucional, más cerca del otro gran derrotado, el Gobierno del señor Sánchez– porque la división ciudadana de opiniones es tan profunda, la brecha social tan amplia que cualquier decisión del Supremo no habría hecho otra cosa que establecer las categorías de vencedores y vencidos que, por desgracia –en opinión personal– será lo que ahora suceda).

Se piense como se piense, eso, de suceder, será malo para la ciudad, para sus habitantes y sus intereses legítimos, pero no parece que se le pueda buscar remedio, y menos aún fácil. Se debatirá sin duda acerca de la legalidad de la prórroga que hasta el año 2073 había concedido, con gran jaleo y escarnio de una parte de la izquierda, el Gobierno de Rajoy. Quien, por cierto, hoy es otro de los vencedores, aunque como en el caso del Mío Cid Rui Díaz, haya ganado esta batalla después de “muerto”, gubernamentalmente hablando. Y, quizá para empatar, otro perdedor será –como se dijo– el señor Sánchez y sus corifeos, de nuevo vapuleados por una sentencia judicial. Ya es casi hábito.

Con las cosas así, salvados cuatrocientos empleos directos –y varios miles indirectos– les va a resultar difícil al Bloque y al PSOE convencer ahora a alguien de que “lo suyo” es defender a los trabajadores- es posible que la cuestión de ENCE de otra vuelta y se convierta en uno de los ejes básicos de la campaña electoral municipal. En Pontevedra desde luego, pero no sólo; sin la menor intención de ejercer de profeta, es previsible que influirá en las votaciones, y gane quien gane empleará el fallo del Supremo, unos como ratificación de que su victoria se logra contra la sentencia y los contrarios, si ganan, como señal inequívoca de que siempre tuvieron razón y de que sus adversarios llevan cuatro lustros largos golpeando los intereses económicos de la capital a costa de optar por una especie de “ciudad jardín” destinada al asueto, los deportes, los peatones y las jubilaciones. Todo es opinable, pero pronto se verá quién lleva razón.