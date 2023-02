Uno de los días de la semana pasada salía de mi casa para ir al centro. Día de sol, luminoso. De camino pasé primero por la zona de los astilleros de Beiramar. Desde un pequeño alto pude ver muchos de los barcos que se están construyendo. Realmente impresiona ser consciente de toda esa actividad. También pude observar la terminal Ro-Ro (la de los automóviles). Después seguí por la zona de los pantalanes y frigoríficos, Puerto Pesquero, Muelle de Trasatlánticos, Muelle de Comercio…

Me impresionó, como habitualmente me pasa, la cantidad y variedad de barcos atracados en pantalanes y muelles. Pesqueros de todo tipo, grandes, pequeños, medianos. Barcos Ro-Ro, portacontenedores, cargueros, de apoyo y salvamento... Un impresionante trasatlántico desembarcando miles de turistas que llenaban el centro de la ciudad y le daban un toque algo exótico. Pero, como es comprensible en mí, que procedo de la investigación marina, me llamó la atención la cantidad y calidad de barcos de investigación marina que fui viendo en mi recorrido.

Creo que llegué a contar hasta diez: Belgica; Falkoor too; Ángeles Alvariño; Ramón Margalef; Sarmiento de Gamboa; Emma Bardán; Vizconde de Eza; Miguel Oliver; Francisco de Paula Navarro, Mytilus… Quizá hubiese más, pero esos fueron los que vi. O me pareció ver. No está mal. Diez barcos de investigación oceanográfica puntera coincidiendo en el mismo puerto.

Y no es lo habitual. Los barcos de investigación oceanográfica suelen estar en el mar, trabajando, haciendo investigación. Pero como generalmente aprovechan los meses de diciembre y enero de cada año para someterse a las necesarias labores de mantenimiento esto hizo que coincidiesen tantos en puerto.

La mayoría de estos buques de investigación se construyeron en Vigo. Entre ellos el Belgica, barco insignia de la investigación oceanográfica de Bélgica. Los astilleros de la ciudad son reconocidos internacionalmente como punteros en la construcción de barcos de investigación marina.

Otros, como el Falkoor too, impresionante por su tamaño y características, fueron reacondicionados aquí. Y a todos ellos se les suele hacer el mantenimiento y reparaciones en Vigo. Los astilleros de Vigo no solamente construyen sino que también dan apoyo y mantenimiento de gran calidad a los barcos oceanográficos.

En mi tranquilo paseo mañanero disfruté, una vez más, viendo como esta ciudad, puntera en muchas cosas, lo es especialmente en investigación marina. Por sus centros de investigación de enorme prestigio internacional y por su capacidad de construcción y mantenimiento de toda una considerable flota de buques de investigación marina, tanto españoles como de otros países, que o tienen su base en Vigo o vienen a Vigo a ser cuidados de una manera impecable.

