Sorprende –pero sólo hasta cierto punto, vistos los precedentes– que el Ministerio de Educación se haya sacado de la manga unas condiciones para docentes de Formación Profesional que podrían dejar fuera a varios cientos de profesores sólo en Galicia, Sorpresa que deviene, sobre todo, de la exigencia de que quienes impartan clase de algunos oficios necesiten titulación universitaria. Lo que no se entiende si se puntualiza que ese nivel se aplicará, por ejemplo, a docentes de peluquería, por ejemplo, mecánica y otras materias en los que debería bastar la probada cualificación profesional.

Entre otros motivos, porque no hay razón alguna –seria, al menos– que justifique eso de que para enseñar, y hacerlo bien, a cortar o modelar el cabello resulte condición sine qua non un título, por ejemplo, en Derecho. Medicina o Ingeniería Aeronáutica. Y del mismo modo sonaría ridículo que fuese obligatorio para cursar FP exigir que los alumnos dispongan de un curriculum académico de nivel superior. Entre otras razones –al menos en opinión personal–, porque eso no tiene razón de ser y, menos todavía, en un momento en el que las FP remontan a buena velocidad, superando complejos y, sobre todo, eliminando tópicos como el de que la Universidad es “para listos” y la Formación Profesional para quienes no lo son tanto, área de ricos y esta otra para los pobres y los que no tienen una beca. Y no es ésta, en absoluto, una cuestión banal: el número de profesores afectados por la medida es lo bastante grande como para que el propio conselleiro de Educación de la Xunta de Galicia haya decidido apoyar públicamente a los profesores y denunciado otros tantos errores ministeriales en este y otros asuntos. Y conste que no se trata de considerar “noticia” ese apoyo de don Román Rodríguez, ya que no es la primera vez que lo manifiesta en otros conflictos. Porque en el transcurso de estos últimos cuatro años y con los distintos responsables de ese departamento, se han publicado –sin ser desmentidas– algunas iniciativas ministeriales especialmente lesivas para lo que muchos consideran un modelo educativo adecuado. Por ejemplo, el debilitamiento del concepto del esfuerzo, necesario para que cualquier joven sepa lo difícil que puede avanzar, sin él, en el mundo académico. Un debilitamiento que se puso de manifiesto con los sucesivos titulares del departamento en los últimos años, y que probablemente no comparten sus responsables, que parecen contagiados por sus socios de Podemos cada vez que le reclaman lo que la coalición considera “reaccionario”. Por eso precisamente es, entre otras razones, por lo que se explican bastantes de las cosas que van mal. Pero no sólo por ello: también por la continua relajación de la cuestión de las calificaciones que permiten adelantar de curso a alumnos con varios suspensos. Además, claro, de que esta decisión, relativa a los profesores de FP, daña la idea básica de comentar la capacidad de empleo inmediato de quienes salen de sus centros. Eso, junto a los certificados de competencia tecnológica en el ámbito docente, podría ayudar mucho a cambios en el enfoque de la Educación en Galicia de tal forma que los alumnos –y los profesores– puedan estar a la altura de los países más avanzados de la Unión Europea. Algo que le vendría muy bien a las aulas españolas, dicho sea de paso, entre otras cosas porque así hasta algunos de los que gobiernan podrían comprobar que en este terreno lo que ellos consideran “progresista” no es más que superficialidad y tópicos.