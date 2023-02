El desafío

A la vista de los datos publicados por FARO DE VIGO –hay más se 90.000 niños gallegos con teléfono móvil después de que en el último año casi 8.000 (7.700 para ser exactos) se uniesen a esa legión–, pocas dudas quedarán de que algo se está haciendo mal en el marco de las familias. Y es que esta vez no se puede endosar la culpa a los gobiernos, aunque todos podrían quizá hacer algo más de lo que hacen, ya que no controlan los gastos domésticos –entre los que no deben tener peso leve los que corresponden a la compra de esos objetos– y, por tanto, afrontar además los riesgos sobre los que algunos expertos advierten ha de ser una cuestión privada, quizá con el matiz de que pueda aportar su ayuda el sector público.

Una ayuda que deberá ser regulación, que no prohibición absoluta –porque siempre hay circunstancias específicas a tener en cuenta–, del uso de esos aparatos. No será en absoluto una tarea fácil por múltiples razones que también forman parte del aviso de los especialistas, especialmente a causa de la situación laboral actual en España. El paro castiga tanto o más a personas de entre 45 y 55 años, que forman por lo general parte clave de un núcleo familiar dependiente de ellas y, especialmente, el generalmente bajo nivel de los salarios hacen que al menos padres y madres tengan que salir al mercado de trabajo para sostener la economía doméstica. A veces incluso, si hay suerte, con pluriempleo. Esa, junto a otros defectos del sistema –la “conciliación”, que no acaba de implantarse, y la permanencia, a pesar de las teorías, de peores condiciones para la mujer que para el hombre– causan un desequilibrio frecuente en la atención a los hijos, casi obligadamente confiados durante horas, antes al “maestro internet” y ahora al “amigo móvil”, que es bastante menos amistoso de lo que ellos cree. Con peligro inminente de que los usuarios terminen en una adicción peligrosa y, en ocasiones, extremadamente dañina entre sus múltiples capacidades, hace a no pocos usuarios víctimas de los canallas que utilizan las nuevas tecnologías para sucias maniobras. Y esa peligrosidad va a más también en Galicia. En este punto, y aunque pueda parecer contradictorio con lo que antes se dejó expuesto, es en el que sí hay que hacer Política. Con mayúsculas, claro, porque depende en definitiva del Estado la articulación de medidas indirectas que ayuden, y directas que protejan, a las unidades de convivencia a proteger a sus hijos de los males –que los hay, aunque a ellos no se lo parezca, porque por eso son niños–, aún mayores de los que los expertos denuncian en el trabajo que publicó este periódico. Y es el Gobierno, en nombre del Estado, quien ha de poner en marcha medidas eficaces para que la conciliación sea un hecho, como la igualdad doméstica, laboral y salarial –hoy todavía un mito– en vez de las elucubraciones escatológico/sectarias de “personajes” como Belarra o Montero (Irene). Otro de los riesgos advertidos, y citados, es el de la adicción, que repercutiría en la conducta de los menores de una forma directa, y por tanto crearía nuevos, y muy complicados, problemas para la convivencia. A todos los niveles: lo demuestran algunas estadísticas que detectan aumentos no solo de la criminalidad, sino también de la violencia callejera de bandas juveniles cada vez con menores edades. Y eso entra ya en el terreno del orden público y de la posible conveniencia de revisar algunos de los supuestos desde los que la ley vigente aborda las actuaciones delictivas desde la edad de quienes los cometen, quizá sin atender la evolución de la propia sociedad. Y no se trata de pedir más penas, sino una reflexión sobre las actuales, además, naturalmente, de que se acepte el desafío que plantean los nuevos tiempos: decir a los/as niños/as que no se puede tenerlo todo demasiado pronto.