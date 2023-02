Cuatro Cosas

Lo último de Adif y los trenes que no caben en los túneles es una charlotada. En línea, eso sí, con el lamentable espectáculo que, junto a los peritos de Renfe, están dando a medio mundo en el juicio por la tragedia de Angrois. Al menos en apariencia –y es sólo una opinión– se dirían preocupados porque sus respectivos departamentos tengan que pagar el importe del seguro a las doscientas familias de los fallecidos y heridos en aquella ocasión. Uyuyuy...

Dado que se trata del Ministerio de Transportes, ya hay desconfianza máxima, cuando hasta ahora sólo era mediana. De ahí que avecilla haya escuchado algunas preguntas –desde el lado de estribor, por supuesto– acerca de qué dirá algún que otro poncio cuando un día de éstos. Sí, cuando le pregunten cómo va a explicar las rotundas promesas de inversión que el Ministerio correspondiente ha hecho en cada ocasión que uno de sus altos cargos vino por aquí. Jo.

Ya de paso, cuando le pregunten al próximo en llegar si los trenes que dijo el delegado del Gobierno que vendrán “cuando se den las condiciones de seguridad” van a ser construidos por los que hicieron los que no caben en los sitios por los que tienen que pasar. Y, por cierto, al pajarillo le soplaron el desconcierto que hay en sectores del PPdeG –ya se sabe que ahí no pasa nada y todo está bajo control, pero siempre hay quien tira de teléfono y narra cositas. Algunas: ojito...–.

Por ejemplo, los del Bloque, siempre atentos a lo que pueda perjudicar a Galicia y sus habitantes, no han llevado al Congreso ni una pregunta sobre todas las chafalladas imputables al departamento que mayor inversión gestiona en la península. Y hay dos versiones: una, que no quieren enfadar a los petrusianos, por si los necesitan después en las autonómicas; otra consiste en que el diputado Néstor está muy ocupado para no perder contacto con ERC, Bildu, Puigdemont ytalytal. ¿Capisci?