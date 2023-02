Muchas de las madres y abuelas que en la actualidad me confían los cuidados pediátricos de sus hijos y nietos fueron antes mis pacientes. Nada sorprendente si se considera que mi práctica profesional de pediatra ha superado los 57 años. De mi propia experiencia y de la lectura continuada, recojo estas nuevas reflexiones, propias y ajenas, a propósito de los niños y los jóvenes, y su educación. Aunque ya lo he expresado, más de una vez, en sueltos anteriores, reitero que todas las reflexiones que aquí agrupo, sean originales o no, al igual que la mayoría de lo que escribe cualquier autor, de un modo u otro ya se ha expresado antes. Es también conveniente advertir que estas reflexiones no siguen criterios estrictamente científicos o profesionales, y que tampoco tienen pretensión divulgadora o de enseñanza popular. Otros de mis sueltos se han dedicado y dedicarán a ello; hoy solo son abstracciones personales y meditaciones de otros autores, que pueden ser compartidas o no por mis habituales lectores, a los que una vez más les agradezco el tiempo que me regalan y los comentarios que me hacen.

Cuando uno es padre o madre advertimos, en primera persona, su auténtico significado y el sacrificio que hicieron nuestros progenitores por nosotros mismos. Es una dedicación que exige esfuerzos y renuncias, pero que siempre tiene su compensación. Solo los que han ejercido de padres con sus hijos pueden aspirar a que estos harán lo mismo con él, en el momento que lo necesiten.

En cualquier caso, nuestra entrega por los hijos ha de tener en cuenta una serie de exigencias. No enseñemos a los niños lo que desearíamos que supiesen y lo que nosotros mismos pensamos, porque eso sería propio de los lavados de cerebro; enseñémosles lo que deben saber y hacer para que una vez hayan adquirido los conocimientos imprescindibles, sean ellos quienes escojan, libremente, hasta donde sus capacidades les permitan. Es decir, nada de orientaciones dirigidas por nuestro capricho o para ver superadas, en ellos, nuestras insuficiencias y frustraciones. Nuestros hijos han de ser como son y no como deseamos. En ello estará la clave de que puedan ser buenos y felices, y después hombres y mujeres adultos auténticamente libres. A una instrucción adecuada hemos de sumarle una buena educación, que debería incluir el desarrollo de la conciencia. Un hombre grande no solo es sabio, tiene también que ser bueno.

La educación básica e individual en el seno familiar resulta imprescindible. Decía el médico y escritor francés Alexis Carrel (1873-1944): “Es imposible educar niños al por mayor; la escuela no puede ser el sustitutivo de la educación individual”. Si realmente queremos que nuestros hijos sean verdaderamente libres, se impone que los padres y los maestros les demos a los niños la educación, los conocimientos y la cultura necesarias. Asimismo, los padres han de inculcar en sus hijos los principios y valores fundamentales imprescindibles, así como, si son creyentes, su formación religiosa. Son enseñanzas que, si no se adquieren desde los primeros años, es posible que ya no las consigan nunca.

Si admitimos que la educación es prerrogativa de los padres, también ha de tenerse en cuenta que para que los hijos asimilen esa educación, lo fundamental es el ejemplo. Es innegable que los niños aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos. Padres y abuelos nos debemos plantear repetidamente una pregunta: ¿le damos el ejemplo personal y familiar adecuados? No hay mayor fuerza que la del ejemplo. Es triste, pero verdadero que son muchos los padres que, en lugar de dar educación a tiempo, normas de conducta y ejemplo, han de recurrir después a remiendos y remedios para sus vástagos “desorientados” o, lo que es peor, la sociedad ha de apelar a medios correctivos. Aunque nada es absoluto, también debemos admitir aquello tan bien expresado por la novelista, periodista, guionista, libretista y artista de revistas y cabaré francesa Sidonie-Gabrielle Colette (1873-1954): “No es algo malo que los niños, ocasionalmente y en forma cortés, pongan en su lugar a sus padres”.

Al tiempo que les facilitamos a nuestros hijos el camino y les ayudamos a escoger el que ellos quieran, debemos conminarles a que no se conformen con seguir el camino abierto en la dirección que señala; hay muchos nuevos y buenos caminos, en direcciones distintas. Cuando les educamos y enseñamos, deberíamos a la vez meterles en la cabeza cómo dudar de lo que se les enseña. Eso no significa que no debamos tratar de dejarles un rastro perdurable, porque de eso se trata.

Es de suma importancia que consideremos siempre la diferencia de edades. Educar no es impedir que tus hijos sean primero niños y después jóvenes. Una buena guía sería primero, procurar que sean felices y segundo, aquello que afirmó el polímata, científico e inventor estadounidense Benjamín Franklin (1706-1790): “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”. En cualquier caso, nunca olvidemos que son niños, no vaya a ser que con tanta exigencia les robemos la felicidad. El artista, músico y escritor británico John Lennon (1940-1980) escribió: “Cuando yo tenía 5 años, mi madre me decía que la felicidad era la clave de la vida. Cuando fui a la escuela, me preguntaron qué quería ser cuando yo fuera grande. Yo respondí ‘Feliz’. Me dijeron que yo no entendía la pregunta, y yo les respondí, que ellos no entendían la vida”. Cuando le digas a un hijo pequeño, sobre todo si se lo dices enojado: ¿por qué has hecho esto?, piensa en esta frase del libro El principito, de Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944): “Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones”. No obstante, tampoco mantengas constantemente a tus niños en la primera infancia, al llegar a una edad adecuada han de buscar su camino independiente y después seguirlo.

Un niño sin alegría, no es un niño; si un niño no está alegre, algo mal estamos haciendo. Así lo expresó de bien el pedagogo italiano Loris Malaguzzi (1920-1994): “El niño tiene cien lenguajes, cien manos, cien pensamientos, cien formas de pensar, de jugar y de hablar, cien siempre cien formas de escuchar, de sorprender, de amar, cien alegrías para cantar y entender”. Pero es necesario que le dejemos. Qué magnífico ejemplo nos dan los niños. Exigen sin condiciones ni frenos, están casi siempre contentos y siempre tienen algo que hacer.

Cuando un hijo nos increpe diciendo que se aburre o no nos exige nada, debemos preocuparnos. Puede que no sepa jugar como niño porque no le hemos orientado suficientemente o porque lo tenemos coartado. Los niños han de estar siempre felices, no aburrirse nunca y ser siempre exigentes. Si un hijo está más callado y apagado de lo habitual, no nos conformemos pensando que simplemente es así; reflexionemos sobre si puede sentirse solo, tener miedo o incluso estar disgustado por lo que sucede en casa o por nuestra propia actitud individual o de pareja. Procuremos averiguar los porqués de su actitud y ayudarle en lugar de abrumarlo. Tampoco debemos olvidar la posibilidad de que esté enfermo y la necesidad de confiarlo a su médico. Tengamos en consideración que jugar forma parte de la educación y que si no sabe jugar es porque no le dejamos o algo pasa. Además, si queremos que en el futuro sea un hombre creativo antes tiene que haber aprendido a jugar. Es un paso obligado para la creatividad. Y aquí una advertencia: televisión, tabletas, móviles, consolas y similares no son juegos creativos sino posiblemente adiciones y niñeras bobas.

Si quieres crear hijos felices, lo conseguirás mediante la educación y el establecimiento de pautas de conducta; de nada sirve el que consientas que hagan todo, les compres lo que sea, le quites responsabilidades y realices todo por ellos. Son ellos los que han de resolver situaciones y pequeños conflictos; lográndolo, sí serán más felices. Asimismo, desde el inicio, los niños han de comprender que el que reconoce la superioridad de otro no se humilla, aunque sea su adversario; todo lo contrario, le hace más grande.

Los padres debemos considerar que nuestras enseñanzas y consejos son recibidos con un cierto grado de hostilidad por parte de nuestros hijos, por muy buenos que sean. Niños y jóvenes tienen tendencia a aceptar de mejor grado los consejos de sus pares, por malos que sean.

Con todo cariño, pero en determinadas ocasiones un padre o una madre es necesario que sea duro. Así de claro, sin paliativos. La Sagrada Biblia recoge estas palabras: “No ama verdaderamente a su hijo quien no lo corrige”. Mimos, cuantos más, mejor; pero si no los corregimos, no sabemos quererlos. Cualquiera que tenga alguien a su cargo, ha de saber educar, enseñar y guiar, pero también mandar, reprimir y corregir. Esto es algo que lamentablemente parece que olvidamos los padres, poniéndonos a la altura de nuestros hijos con concesiones inadmisibles —por eso de que es más guay ser coleguillas que padres—, quemando etapas intermedias de la maduración o incluso facilitándoles lo inadmisible para contentarlos. Después vendrá lo que vendrá y tendrá o no solución. Cuánto más conseguiríamos de nosotros mismos, de nuestros hijos y de todos en general, si fuéramos capaces de dar un no contundente; decimos sí con demasiada facilidad.

A cualquier edad, mientras tu hijo crece y madura, hazle ver que estas atento a sus logros y avances. Sobre esto, el psicólogo estadounidense Carl Ransom Rogers (1902-1987) sentenció: “Me siento conmovido y realizado cuando entreveo el hecho, o me permito la sensación, de que a alguien le importo, de que me acepta, me admira o me alaba”. Es importante enseñarles desde el principio a tener siempre esperanza, pero al tiempo recordémosle no ha de convertirse en la gran falsificadora de la verdad.

En el momento en que nuestros hijos lleguen a la adolescencia y a la juventud debemos advertirles que, aunque lo vean muy lejos, de lo que hagan ahora dependerán las virtudes y defectos que tendrán de adultos. Asimismo, le recordaremos que nada se consigue sin esfuerzo y que casi todo depende de uno mismo, pero que hay que tener la capacidad de saber esperar y no abandonar el camino por duro que sea. Han de entender que por la vida han de transitar con decisión, pero también con mucho cuidado, para no perder el equilibrio y precipitarse al abismo. Y, alcanzada una edad, aceptaremos de buen grado que decidan vivir solos, porque es una opción como otra; pero han de saber que con esa decisión habrá de ir la determinación de estar consigo mismo y no abandonarse, ni tampoco olvidar a los demás. No recuerdo dónde leí que un hijo le preguntó a un padre de hoy qué era la vida y este le contestó: todo lo que está pasando mientras tú hablas por teléfono o pones mensajes por WhatsApp.

Y ya termino, con una exhortación a los padres. En vez de lamentarnos continuamente con el mundo que le dejamos a nuestros hijos, deberíamos considerar esta afirmación del escritor y cineasta argentino Rodrigo Mauregui (n. 1975): “Lo realmente importante no es qué mundo le dejamos a nuestros niños, sino qué niños le dejamos a nuestro mundo”. ¡Educadlos!