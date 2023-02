Corría el año 1798. La Revolución Francesa había sacudido los resortes tradicionales del poder y en Europa se libraban verdaderas luchas sin cuartel, entre partidarios y detractores del viejo régimen y entre los propios revolucionarios. Faltaba muy poco para que Napoleón se adueñara de Francia, la primera de una sucesión de intervenciones militares en la política de los estados liberales― y, no conforme con eso, quería ser amo y señor de toda Europa.

En España reinaba Carlos IV, poco valorado por la historiografía, ensombrecido por el legado de su padre, Carlos III. El pensamiento económico español de la época era un popurrí de ideas donde se mezclaban el pensamiento escolástico, la tradición arbitrista castellana, la fisiocracia y el liberalismo, propagadas por las sociedades económicas y amparadas en la mentalidad ilustrada de algunos gobernantes.

Con una sociedad mayormente agraria, el fomento y la reforma de la agricultura es la clave donde convergen todos los ilustrados del siglo XVIII. A ella destinaron sus esfuerzos los prohombres del país, esfuerzos intelectuales, unos, y prácticos, otros, como los de nuestros protagonistas.

Igual que ocurrió durante el Renacimiento con la pintura o la escultura, la agricultura dejó de ser considerada un trabajo manual despreciable para convertirse en un arte, o una ciencia. En Moravia se erigió un monumento a la memoria del emperador José II, recordando el extraordinario hecho de que el 19 de agosto de 1769 aró “por sus propias manos” una fanega de tierra “para promover y ennoblecer la agricultura”.

Surgen las academias de agricultura, dedicadas con denuedo al estudio y la divulgación de nuevas y mejores prácticas agrícolas, con el objetivo de aumentar el rendimiento de la tierra. La Academia de Agricultura del Reino de Galicia fue una de las más activas aunque, tan fecunda en ideas como estéril en la práctica, se marchitó en poco tiempo.

La Gaceta de Madrid, instrumento de publicidad del gobierno de Su Majestad, se implicó en divulgar las generosas acciones reformistas llevadas a cabo por los agentes ilustrados, entre los que destaca el estamento con mayor formación intelectual de la época: el clero.

El diario oficial de la época recoge en sus páginas noticias como la construcción de un acueducto costeado por el obispo de Málaga, o un cura de Betanzos que invierte sus rentas en levantar puentes de piedra y fuentes. Es en este contexto cuando dos clérigos de Celanova se pasean por las páginas del periódico madrileño como promotores de la agricultura de la zona “compitiendo los dos con caritativa emulación, que debe servir de estímulo y ejemplo a los que quieran dedicar sus tareas y facultades en utilidad y beneficio de sus patriotas y del estado”.

Uno de ellos es el fraile Pablo Ares, benedictino de más de 70 años, del que dice la Gaceta “ideó el más ventajoso proyecto de aumentar considerablemente la agricultura y producciones de esta población. Para ello subió a los altos montes que la circundan; y habiendo encontrado abundantes manantiales, que no tenían uso por estar cegados, no solo dio curso a sus aguas, sino que conduciéndolas a la campiña proveyó de copioso riego a las tierras de labor, los pastos y hortalizas, dando al mismo tiempo agua necesaria para los molinos. Este vasto proyecto, que ha renovado el valle en cierto modo, y ha costado a su autor imponderables fatigas, produjo un aumento tan considerable en las cosechas, cría de ganados, pastos y producto de molinos (…) duplicándose después cada año los intereses de los frutos. No paró en esto la industria de este religioso, sino que llevando adelante sus ideas, ha fertilizado de tal suerte un sitio erial de tres fanegas de sembradura, que al presente produce abundante cosecha de las mejores semillas, principalmente excelentes garbanzos, conteniendo asimismo colmenares, parrales, frutales, y cuanto hace un sitio deliciso. Todo esto, además de otras prendas que al dicho religioso le han granjeado la aceptación pública, hace que todo el valle le reconozca por el restaurador de su agricultura y prosperidad”.

El otro es Manuel Fontao, abad y párroco de la feligresía de Santiago de Amoroce, del que nos cuenta que “además de manifestar su verdadera caridad tratándose a sí mismo escasamente con el piadoso fin de socorrer a sus pobres feligreses, gastando con ellos el sobrante de sus cortos diezmos y perdonando a todos los derechos parroquiales; de dar escuela pública a todos los niños y niñas de su parroquia, instruyéndoles en la doctrina cristiana; penetrado tiernamente del estado aflictivo en que han vivido por la falta de aguas para regar sus frutos, llegando este año a ser total a causa de haberse agotado casi todos los manantiales con lastimosa ruina de algunos lugares, atento este buen pastor al buen ejemplo y memorables resultas con que el R. P. Fr. Pablo Ares (…) ha enriquecido al valle de Celanova: se propuso imitarlo, y lo ejecutó con tanto celo que en pocos días consiguió no solo restaurar los manantiales muertos, sino descubrir otros nuevos, con los que ha socorrido plenamente a la necesidad, obrando en todo bajo la dirección y aprobación del P. Ares”.

