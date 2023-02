De jueces y adjetivos

Recientemente se ha publicado en este mismo diario un artículo con el título “¡Jueces sin adjetivos, por favor!”, que firma Enrique César López Veiga. Los adjetivos a los que se refiere son los de progresista y conservador con que los medios de comunicación suelen catalogar a los jueces. Hay en el artículo palabras de encomiable criterio; así es, por ejemplo, cuando su autor dice que no le preocupa el sesgo ideológico de los jueces; simplemente espera de ellos que apliquen la ley con rigor (entendido el término en el sentido de propiedad y precisión y no en el de aspereza o dureza). Hablar de jueces progresistas y conservadores –sigue diciendo– es ridículo y prefiere que se hable de jueces, sin más. Le entiendo, pero no tengo esta dicotomía por ridícula en cuanto que es inevitable y, al fin y al cabo, refleja un dato real. Además, López Veiga, como biólogo y buen conocedor de las especies marinas, entenderá que los periodistas hagan uso de su propia taxonomía judicial. Cosa distinta es que aquella clasificación se utilice por parte de los medios de comunicación para hacer conjeturas predictivas acerca de las decisiones de los tribunales en función de su composición personal, en términos que, en cuanto que sugieren el prejuicio, inducen a poner en cuestión la imparcialidad de aquellos. No me gustan las etiquetas; adolecen de una angostura donde apenas tiene cabida el complejo laberinto de la personalidad. El etiquetado de las personas simplifica y exime de pensar, y en esa medida ayuda al comunicador y complace al lector.

Se puede hablar de jueces duros o severos, jueces benignos y humanos, distantes o cercanos, jueces legalistas o poco legalistas sin que a nadie extrañen esas descripciones ni despierten incomodidad alguna, salvo a aquel que ha de ser juzgado, al que obviamente no le resulta indiferente que el juez sea áspero e implacable o por el contrario, clemente y compasivo. Pero, ¡ay!, cuando se habla de jueces progresistas y conservadores, las cosas cambian y muchos son los que empiezan a poner reparos y sentir picazón. Algo hay en estos apelativos que genera suspicacias e incomodidad, al punto de que algunos magistrados llegan a decir que los jueces no deben ser ni conservadores ni progresistas; es más, esos mismos jueces pretenden cándidamente presentarse ante los demás como arcángeles con toga alada cuyo espíritu está por encima de ese encasillamiento; son jueces que militan en la cofradía de la Inmaculada Jurisdicción. Invariablemente son conservadores. Comoquiera que en estos días pasados he leído declaraciones de altas togas y algunos artículos sobre el tema, me parece oportuno hacer algunas breves consideraciones al respecto, aun a sabiendas de que, en apretado espacio, he de sacrificar matices, observaciones y salvedades. 1ª. Decir que los jueces no deben ser ni conservadores ni progresistas, como ha hecho un magistrado del Tribunal Supremo, carece absolutamente de sentido. Es imposible no ser lo uno o lo otro. Ambas son cualidades que, aun susceptibles de gradación, son inherentes al talante y modo de ser de cada persona. 2ª. Frente a lo que algunos quieren sugerir, la imparcialidad judicial no se ve afectada por la realidad de esa dicotomía, esto es, por el solo hecho de que el juez llamado a juzgar sea conservador o progresista. Si así fuera, la ley hubiera incluido ese rasgo entre los motivos de abstención o recusación, cosa que no ocurre (véase el art. 219 LOPJ). Por de pronto, importa destacar que aquellos apelativos, por más que aluden a un sesgo ideológico, son de una generalidad inocua. Para que pudiera verse comprometida, real o aparencialmente, la imparcialidad judicial tendríamos que acudir a supuestos de notorio sesgo extremista y egocéntrico (y, por tanto, no legocéntrico) o de claras implicaciones partidistas o con manifiestos vínculos políticos. "Jamás he visto que la condición ideológica del juez haya llevado al incumplimiento del deber sagrado de imparcialidad" 3ª. Ese distinto cariz personal de cada juez puede traducirse en una diversa sensibilidad de percepción de la norma y, por ende, de su interpretación –que es ejercicio netamente jurisdiccional–, especialmente cuando están en juego valores y derechos constitucionales, sin que ello tenga que comportar desviación alguna en la imparcialidad del juez. Piense el lector en una sonata de Chopin; la misma partitura puede ser interpretada por dos pianistas de sensibilidad diversa, de forma que cada uno de ellos ejecutará de modo diferente la misma pieza, sin que por ello se vea traicionada la creación del compositor. 4ª. Permítame el lector que ahora acuda a mi propia experiencia de cuarenta años de ejercicio profesional, de los cuales veintinueve han sido en tribunal colegiado, que es banco de pruebas de la confluencia de sensibilidades diversas. Jamás he visto que la condición ideológica del juez haya llevado al incumplimiento del deber sagrado de imparcialidad, ni se haya traducido en la acepción de personas. Por lo demás, a veces ha habido coincidencia de criterios entre magistrados del mismo tribunal y diferente adscripción ideológica, en otras ocasiones salta la discrepancia expresada en voto particular, y he visto también disensiones de jueces progresistas entre sí, como también discrepancias entre conservadores, sin que nunca estuviera comprometida la imparcialidad de los miembros del tribunal. Solo puro ejercicio de la libertad de interpretación. Decía el poeta Pedro Salinas que era una alegría vivir en los pronombres; yo aquí diría que es inevitable vivir en los adjetivos.