Cuatro Cosas

Oído, “fontaneros”: hay una movida acohonante entre no pocos empresarios de este litoral. Por varias causas: una) la subida de las cuotas de su personal a la SS –Seguridad Social, no las otras eses, que los hay muy mal pensados–; dos) la ausencia del presidente de la patronal española en la reunión con sindicatos y Gobierno; o sea, el equipo contrario al completo; tres) los protestantes dicen que los intereses del sector se defienden yendo, no ausentándose. Así pues, ojito...

(Avecilla, que narra esto tras certificarlo, añade que –como ya os habréis percatado, seguramente– los que se quejan no son muy de la cuerda de la CEG ni de la CEOE. Sí, hay algunos que militan en el rojerío, pero el de antes, del serio o, como dicen ellos, los libres de la infección podemita. Pero buena parte ni siquiera están en la estructura de Garamendi: se trata de pymempresarios, o sea, pequeños y medianos que ni pican entre los grandes ni les dejan rascarse. ¿Eh...?) Claro que esto que describe el pajarito cantor no es casi nada comparado con el cabreo que tienen los autónomos propiamente dichos. Parece que alguien analizó la posibilidad de una huelga de profesionales del trabajo –o sea, nada de sindicatos...–, pero aún no cuajó, aunque nadie descarta meterse en esos líos. “Hemos tragado mucho callados e inmóviles durante demasiado tiempo y ya es hora de levantarse, andar y gritar”. Una cosa como la de Lázaro: milagrosa. ¿No...? Mientras, las encuestas siguen a toda milk, y con una novedad: algunas osan anticipar resultados no solo de las autonómicas de mayo, sino de las gallegas de 2024. Dos de aquellas avisan de mayorías absolutas del PP donde ahora gobiernan PSOE y socios adjuntos, y anticipan lo mismo para la Xunta alfonsina. En la que, insiste Anacleto, habrá cambios “cuando llegue el momento”. Y, como dice un amigo, “así, cualquiera puede hacerse profeta de los antiguos”. ¿Capisci...?