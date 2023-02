Ya se nota, y mucho, que estamos a menos de cuatro meses de las elecciones municipales, es decir en tiempo preelectoral, y decimos que se nota, porque a lo largo de esta legislatura, nunca, los marinenses tuvimos tanta información de la llamada oposición, como en estos días, y es bueno, nosotros diríamos, que muy bueno, que la aposición dé a conocer a los marinenses sus propuestas, y sus proyectos para el futuro de nuestra villa. Lo único que podemos decir, es que ahora ya es tarde, lo pasado, pasado está, y la legislatura está finalizada; y si los marinenses no tuvimos ninguna noticia de sus propuestas, hay que anotarlo en el debe de su trabajo en esta legislatura, pues de nada vale ahora, decir que este o aquel proyecto lo hubieran hecho en otro lugar o de otra manera, no.

Decimos esto, porque en las ultimas semanas hemos tenido mucha información de la oposición, sobre lo que harían, si gobernaran. Poco vale, ya es tarde para los marinenses y para Marín. Tuvieron tiempo, en su momento, no solo para oponerse, que eso es muy fácil, sino para presentar una alternativa, y razonarla. Las críticas, que siempre deben ser constructivas y razonadas, no pueden resumirse en un “no”, sin más propuestas. A nuestro entender, el trabajo de una oposición, pues no deben olvidar que ellos, forman parte de la corporación, y los marinenses no podemos aceptar que se despachen con un no. La oposición, en caso de no estar de acuerdo, debe presentar sus propuestas, y, en cualquier caso, siempre una alternativa, a cualquier decisión que se tome, para conocimiento de todos los marinenses, de lo contrario quiere decir que no tiene alternativa, para tratar de resolver los problemas que tenemos pendientes. Por ejemplo, en la ubicación del Auditorio, que sepamos los marinenses, no presentaron alternativa, es más aprobaron por unanimidad la presentada por el gobierno. Ahora no valen componendas ni críticas, todos son culpables, del acierto o la equivocación, que pudiera producirse.

Marín, a nuestro entender, tiene problemas que exigen urgente solución, para salir de este letargo en que nos encontramos: perdemos habitantes, los municipios de nuestra categoría, y menores, han crecido; no tenemos zona industrial, con lo cual nuestros vecinos nos han sobrepasado, y estamos quedando a la cola de las villas de nuestro nivel; no tenemos suficiente terreno edificable, para la expansión del actual casco urbano, que dicho de paso, todavía tenemos el mismo que hace un siglo, con pequeñas y tímidas ampliaciones.

Nosotros, en reiteradas ocasiones, nos cansamos de decir, que ese no era el lugar idóneo para el Auditorio, que ese no es el lugar idóneo para construir el aparcamiento subterráneo, que es urgente disponer de suelo industrial, y no estudios de aquí y de allá, y sobre todo ubicar industrias en diferentes zonas del casco urbano, en edificios abandonados. Honradamente creemos que sería una barbaridad, una idea descabellada. Nosotros apuntamos a la Cruz da Maceira, en la zona de Pastoriza, que podría ser un buen lugar para ubicar la zona industrial, por sus comunicaciones y espacio. El suelo urbanizable podría ser en Viñas Blancas, prolongando Jaime Janer, Ezequiel Massoni, y República Argentina, para coincidir en una gran rotonda y enlazar por Bravos con la carretera de circunvalación. Se crearía una gran área para extender el casco urbano, tan necesario. Por eso, pensando en las próximas elecciones, deberían tener en cuenta estas prioridades, y actuar en consecuencia, para ello es necesario y urgente modificar el actual PXOU, que tiene a Marín encorsetado. De modo que menos críticas a posteriori, y más propuestas para la siguiente legislatura, que son urgentes, si queremos que nuestra villa progrese y desarrolle. Los marinenses así lo esperamos y deseamos.