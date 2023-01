Intercambios políticos en Agolada

Na Teoría do Caos as traxectorias que comezan cerca, co paso do tempo, van separándose exponencialmente. É dicir, condicións iniciais moi similares acaban dando lugar a comportamentos diferentes pasado un tempo. Entón, a xente comeza a reunirse espontáneamente, e as persoas que xa están nun estado de exaltación, recoñecen a súa afinidade, empezan a formar grupos, a protestar e rebelarse. O sistema dominante perde súbditos, a xente comeza a desobeder, o control comunicativo escacha... entra a fase caótica. Isto, dende o punto de vista da análise política, sucedeu en Agolada nos anos 2016 e seguintes... e nesas andamos.

Nestes días a veciñanza de Agolada presenciamos con estupor e, ao mesmo tempo, indiferencia, o cambio de adscripción política dalgúns representantes municipais. Persoas que nun determinado momento formaron parte dun grupo político que se presentou ás eleccións, saen elexidos para o seu cometido e a seis meses de renovación de mandato por novas eleccións cambian de montura. Neste intercambio de fluídos na nosa benquerida Aqua Latam hai xente que se esquece de que a sociedade aqualatense elixiunos polo feito de formar parte dunha determinada candidatura. O sistema actual é o que é. Non contamos con listas electorais abertas e os membros da candidatura responden solidariamente diante dos votantes.

Hai que lembrar no seu favor que todo o mundo tén dereito á discrepancia lexítima. Pero esta, cando se leva ao seu máximo extremo debe ir acompañada do abandono de escano. Senón dende o punto de vista legal, sí dende o ético e moral. Se non estás dacordo, vaste para a casa e no futuro xa se verá o que fas. Pero non te convirtes no tan denostado tránsfuga que na maioría dos casos vai acompañado deses supostos maletíns de primas a terceiros, cousa que nestes casos non ten porque ser así.

É distinto cando o grupo na súa totalidade cambia e abandona a formación primixenea, xa que todos deciden cambiar de denominación e adscripción política mantendo as mesmas propostas coas que se presentaron diante o electorado.

Contamos en Agolada cunha nula presenza de ánimo de entendemento político dende o comezo deste mandato xunto cun populismo que non aporta ren e non dudará en redoblar a súa aposta. En lugar de avanzar unidos, andamos sobrados de ruído nun esceario polarizado ata o absurdo. A estas alturas da comedia xa coñecemos as consecuencias desta estratexia para o conxunto da nosa veciñanza.

Como se explica na obra A esencia do Caos, temos que ter en conta como sociedade que os erros por pequenos que sexan poden carrexar efectos catastróficos. En democracia convén evitar este tipo de pertubacións. É que, a pesares do lirismo da imaxe da bolboreta, inicialmente Lorenz exemplificaba a súa teoría por medio da tormenta provocada polo aleteo dunha gaivota. Asunto moi a ter en conta nun sistema caótico, como o que representa a politica aqualatense.

*Veciño de Agolada