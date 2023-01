Irmán lobo, irmán dromedario

Sen dúbida han de ser uns cantos/bastantes aqueles de entre Vdes. –sempre moi amables lectores destas crónicas semanais– que estean ao cabo da senlleira noticia toda vez que deron cumprida conta da mesma os diversos medios de comunicación nos pasados días festivos. En todo caso, velaí que representantes da Fundación Franz Weber –creada en 1975, e en terras da Confederación Helvética, polo protector ambiental do mesmo nome e apelido e que, de acordo coa presentación da súa páxina web leva a cabo, tanto en terras suízas como no resto do mundo, “campañas apaixonantes para a protección da flora e da fauna”– veñen de criticar con dureza que na pasada cabalgata de Reis celebrada en Ourense, as Súas Maxestades os Reis Magos de Oriente efectuasen o seu percorrido montados sobre dromedarios de verdade e non, como acontece noutros lugares do país galego, asentados os seus tronos sobre aparellos mecánicos (preferentemente, tractores e/ou chimpíns). Sempre segundo os portavoces da Fundación, a aparición dos camélidos na cabalgata ourensá “só contribúe a ridiculizar a realidade dos animais”, reducidos estes a “obxectos de consumo”, para alén do extrañamento que significa que “o seu hábitat orixinal estea situado a miles de quilómetros” da capital do Miño. Desde logo, semella ben que as críticas non só tiveron acollida nestes, nosos, pagos senón que así mesmo se fixeron eco das tales en terras da República Francesa, ese tan amable país veciño sempre dispostísimo a civilizarnos xa sexa pola vía civil ou por esoutra de carácter militar.

"De veras que han de ser as Súas Maxestades de Oriente os que se dispoñan, solidarios, debaixo deles?"

A ver; non me xulguen mal, por favor. Desde logo, para nada pretendo entrar aquí e agora no organizamento de cabalgatas, desfiles, comparsas… ou procesións varias; doutores e doutoras teñen as igrexas sobre ese particular.Doutro lado, vaian todos os meus respectos desde xa pola Fundación Weber e todos os defensores e defensoras da flora e da fauna, e que o inesquecible Félix Rodríguez de la Fuente os/nos bendiga a tutti quanti. En fin, queiran acreditar aínda na miña boa relación de vello cos nosos “irmanciños pequenos”. “Sultán”, “Lucero”, “Ter”, “Sil”, “Benito”, “Lambón”,“Boliño”, “Pinta”, “Casilda”, “Chana…” –e agora mesmo o meu/noso moi caro podenco maneto “Liam”–: coido que todos eles/elas poden testificar de certo iso mesmo. Mais trátase de circunstancias que non impiden, iso tamén e non obstante, que, reflexionando un anaco sobre a cuestión en curso, se me veña á mente algún matiz literario –qué lle queren, pura e dura deformación profesional, ao cabo– que tentarei compartir con Vdes. de contado.

“Laudato si´, mi´Signore per sora nostra matre Terra,/la quale ne sustenta et governa,/et produice diversi fructi con coloriti fiori et herba”: sen dúbida, é fermoso –moi fermoso– o “Cántico das criaturas” que San Francisco, amansador do lobo de Gubbio, compuxera en vésperas de ascender aos Ceos. Pero non; non vén ser esa a referencia precisa, mais si esoutra célebre fábula de Esopo –e que e D. Juan Manuel transmite, en romance castelán, desde as páxinas do seu “Libro de los enxiemplos del Conde Lucanor et de Patronio”– a que nos vén ocupar. Con certeza, coido ben que han de resultar asemade uns cantos/bastantes de entre os lectores e lectoras destas liñas. aqueles que poidan lembrar como lle cómpre o “exemplo”:

Quen debería ir montado sobre o burro? –digo/escribo, enriba dos dromedarios de Ourense; e dromedarios, que non camelos bacrianos máis próximos á nosa realidade cotiá toda vez que veñen contar os tales con dúas xibas no lombo: unha, xa saben, para transportar a fariña e outra para carretaren o farelo, non sei se me explico–. Mellor aínda: deveñen merecentes os aflitos camélidos da “terra da chispa” de que alguén vaia cabalgar sobre eles? No(s) relato(s) clásico, un pai e un fillo camiñan á par dun asno, e por mor diso deveñen obxecto da crítica das xentes do común: “Hai que ver!, teñen un burro e van os dous parvos a pé, andando canda del!” Avisados, os protagonistas da estoria determinen que sexa, primeiro, o pai quen monte na besta, mais volven ser o albo da pública censura. Xa que logo, xinetea a seguir o fillo e, nunca aceptada a decisión polos populares, acordan ambos subiren xuntos na grupa do équido. “Nugalláns, lampantíns! Seica nos vos doedes nin un chisco do coitado burriño! Baixade de aí, par de lacoeiros! Que os animais, fóra a alma, son talmente coma as persoas!” Máis unha vez, sempre atentos ao ditame dos demais, pai e fillo decídense finalmente por cargaren, eles mesmos, co peso do animal ás costas.

A narración vén rematar cos risos e gargalladas da plebe, a brincar divertida diante da moi inusitada escena: “Vaia dous pailáns, babecos, marulos do monte! Quen vén resultar, ao cabo, máis burro aquí? O animal ou eles os dous?” Cousa sabida é que as fábulas e mais os “exemplos” teñen de concluir de seu en/con algunha sorte de sentenza. Cal consideran Vdes. que lle cabe, daquela, ao affaire dos dromedarios ourensáns? De veras que han de ser as Súas Maxestades de Oriente os que se dispoñan, solidarios, debaixo deles?