Cuatro Cosas

A ver: hay demoscopias y demoscopias. Ahora están de moda todas –aunque unas más que otras–, pero alguna se analiza con morbo. Por ejemplo, la que le da la Alcaldía pontevedresa al actual corregidor, que a este paso batirá el récord mundial de permanencia. Pero el sondeo tiene, le cuentan a avecilla, un cierto arreglo: preguntan por la intención de voto y los motivos, y resulta que quienes anuncian su apoyo al recunque no aluden al posible cierre de “Ence”. Jo...

El caso se daría si el Supremo no acepta el último recurso, aunque la plantilla está dispuesta a acudir a los tribunales europeos si lo necesitasen. Por lo que le cuentan a avecilla, en el Gobierno gallego, que ha defendido la continuidad de la factoría donde está ahora, aunque aseguran que la fábrica no contamina ya, la cosa de la continuidad está más que dudosa. Y el peche supondrá, como ya se os contó, la pérdida de la fábrica al menos en el sur de Galicia. O el norte. ¿Eh...?

La dirección de la empresa insistió en que no habrá traslado, desmontando así el argumento, que saben falso, de los que aseguran que el excomplejo podría seguir en otra zona de la comarca o alrededores. Y quien lo dude, e ignore lo que la propiedad pide para analizar esa remota hipótesis, puede preguntar a cualquier ex miembro de la Xunta bipartita, que encargó un sondeo acerca de los propietarios. Y reclamaron, creedlo, un pastón por mover ladrillo. Uf.

Todo ello, con el daño consiguiente para la estructura económica de la ciudad –y la comarca–, supondría, le comentan a avecilla, la definitiva conversión de la ciudad den una especie de lugar de paseo y recreo para propios y visitantes, pero con eso no se come. Ocurre que, a menos de cuatro meses para las elecciones, mucho personal no tiene referencia clara de que haya alternativa. De ahí que bastantes críticos con el actual gobierno local, duden. ¿Capisci?