Ahora, a esperar

Habrá que esperar para ver si la cumbre tripartita de ayer en Compostela aporta algún resultado o, por el contrario, habrá que seguir esperando. Es una buena oportunidad, aunque no repita precisamente las de reuniones anteriores, que se saldaron con pocas esperanzas prácticas: aunque haya que echar mano de los malos pensamientos para acertar, se da una circunstancia ventajosa, y es la proximidad de unas elecciones, municipales en España y autonómicas en trece comunidades. Un “detalle” que aporta la posibilidad de que, esta vez sí –y ante la situación que atraviesa su credibilidad–, el Gobierno del señor Sánchez tenga que comprometerse a impulsar el Corredor Atlántico “sí o sí”.

Conste que no le queda otra –salvo que quiera ser apaleado por las urnas en el Noroeste, y son muchos habitantes– que aceptar la reivindicación y aportar eso que siempre ha faltado: especificaciones. Porque son ya demasiadas las pistas que llevan a la conclusión de que algunos miembros del actual Gabinete –y de al menos los dos anteriores– incurren en la sandez que definía antes a los tahúres y hacen trampa hasta en los solitarios. Punto este en el que convendría añadir, siquiera a modo de precaución, la escasa importancia que en la práctica tiene lo que ahora mismo dicen algunos de que “el Corredor Atlántico llegará”. Como ya se dijo, eso es lógico, pero inútil si no se le añaden cifras y plazos.

En definitiva, pruebas palpables que permitan creer que quienes deciden hablan en serio. Porque hasta ahora –y basta con repasar las páginas de FARO DE VIGO–, el número de promesas y acuerdos verbales que se han enviado a gallegos y gallegas acerca de sus reivindicaciones, ha sido abundante, pero los compromisos específicos, con documentación, presupuestos e informes definitivos, brillan por su ausencia. Por eso la credibilidad de ministros y/o secretarias/os de Estado está por los suelos, al menos para quienes no se dejan engañar o para templar gaitas comulgan con ruedas de molino. Que, a pesar de que no lo crean, no es ni mucho menos el mejor medio para lograr objetivos.

Expuesto pues todo ello, y a la espera de saber cuál será la respuesta del Gobierno a la compostelana “cumbre del sí es sí”, conviene recordar algún dato. Por ejemplo, que en el umbral –aunque Moncloa haya retrasado sine die las fechas– para que se establezcan peajes en las autovías, con la del Noroeste cortada sin que alguien se atreva a poner fecha a las reparaciones, el AVE a Madrid sin rematar y parte de las infraestructuras sin terminar, además de con los puertos aislados del moderno ferrocarril, las tres comunidades reclamantes están demasiado lejos del resto del mundo y perdiendo opciones de crecer y llegar a tiempo a mercados claves en Europa y en Iberoamérica. Y es absurdo.

(Ya puestos a hablar de reivindicaciones y de ferrocarril, quizá no estorbe insistir en las que realizó el señor presidente Rueda acerca de lo que falta en el AVE a Madrid. Citó un aumento de frecuencias desde Vigo y A Coruña y los trenes Avril que la Xunta entiende que necesita Galicia. Todo eso debería estar ya resuelto, pero como es frecuente, el Gobierno central solo contesta acusando de “deslealtad” a quienes lo critican. Y es una lástima que ahora que tanto se habla de memorias, el presidente Sánchez olvide cómo trataba él al Gobierno de Rajoy, y la capciosa maniobra para terminar con él. Y es que en la España de hoy hasta eso –la memoria– está enfrentada en dos bandos: los buenos, que dicen “sí” a todo cuanto sale de Moncloa, y resto, los malos. Sic.)