Cuatro Cosas

Dice avecilla que una de dos: o alguien se ha vuelto loco en el Pesoedegá –sobre todo en las tierras altas– o el número de desleales se ha duplicado por un hechizo. Cierto que tres –o así– multiplicado por una patrulla, pero jorobar, joroba que te jibas. El pájaro nada certifica, porque hay tanto polvo que no se puede distinguir ni con quien se habla, pero aún así no se resiste a contarlo. Porque, al fin y el cabo ¿y si sí? ¿Eh...?

Y es que vale la pena, aunque solo sea para que en la orden valentiniana se percaten de que no todos sus artilleros hacen fuego amigo: hay bombardeos internos llamados judaicos, que no viene de judíos, sino de Judas. La última, según rumores, del sector clandestino es que alguien, en la organisasao, habría encargado una encuesta para ver quién ganaría la candidatura a la Xunta, si Gómez Besteiro o C. Silva. Y en el priorato hay un cabreo de mil diablos. Ofcourse...

Hablando de rumores tóxicos y benéficos. El pájaro apunta otro que versa sobre los posibles cambios en la Xunta que os anticipó él mismo y del que os reísteis –algunos– a mandíbula batiente. Parece que sí, que la secretaria xeral de Turismo, Nava Castro, irá de alcaldablesa a Ponteareas, Y se habla de la conselleira Ángeles Vázquez como posible candidata en Melide. Lo que demostraría, de confirmarse, que O Noso Presidente don Alfonso va a por todas. ¿No...?

De ser así, se habría percatado de que la cohorte de asesores, esos que le dicen que en los idus de mayo nada tiene que perder, están más perdidos que un esquimal en el Sahara. Así que fortalece los partidos judiciales medios y pequeños con vistas a la reconquista de las diputaciones. Y Anacleto os aconseja que no perdáis de vista el panorama, porque es posible que se produzca más movida en el entorno, y en el seno, de la Xunta. ¿Capisci...?