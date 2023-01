El concurso

Una idea aproximada de cómo van las cosas en estos Reinos de momento llamados España puede deducirse de una noticia que acaba de publicar este periódico. Noticia según la cual el Noroeste –entiéndase la figura como integrada por Galicia, Asturias y Castilla y León; Cantabria no está, acaso porque su gobierno dispone de opciones más “·apetitosas”– van a competir por la inversión que dicen prevista, de 2.700 millones de euros, para el Corredor Atlántico de Mercancías Ferroviarias. La condición estratégica del proyecto hace imposible tomárselo a broma y ha obligado resaltar la sorpresa de que Madrid aspire al Corredor, aunque el Atlántico le quede algo lejos, o que lo haga el País Vasco, tan cerca de Francia y a veces tan lejos de España.

Esa conjunción demuestra que lo que realmente interesa a algunos es el sustancioso bocado financiero que dicen acompañará al proyecto. Ni palabra sobre plazos, planes, criterios...: todo eso sobra o pierde peso ante lo que en lenguaje callejero se llama “la pasta”. Aunque varios de los que están en la fila aguardan en vano: parece fácil adivinar quién se lo llevará todo, o el mejor bocado, si entre los aspirantes figuran socios de este Gobierno. El asunto no es menor, en absoluto. Pero no solo por lo que podría significar de pérdida o recorte de financiación para las comunidades ubicadas en el cuadrante noroeste, sino por una cuestión de competencia, en su sentido mercantil.

Y es que debería ser innecesario recordar que las partes que integran el concepto territorial tienen economías compatibles y por tanto con un relativamente bajo nivel de intereses contrapuestos. Madrid es un “monstruo” que atrae hacia su seno inversiones, puestos de trabajo y capacidades que a otros les están vetadas. Y aunque hay quien entiende no lo acepta, no sólo es una cuestión de impuestos bajos –que también– sino el llamado “factor de capitalidad”. Si ahora entra en lo que podría llamarse un “pulso” por la inversión, en todo o en parte, del Corredor, estaría haciendo, aparte de desleal, un papel destinado casi únicamente a incordiar. O a buscar votos en mayo.

Expuesto todo ello, queda un par de observaciones que añadir, y que proceden de un punto de vista particular. La primera, además de insistir en la conveniencia de incorporar en este tipo de reivindicaciones la presencia municipal –a través, por ejemplo, de la Fegamp– hay otro factor ausente en la ecuación: Portugal. Esa es la segunda observación, sea la región Douro o el país, cuyos intereses comunes con el Noroeste son conocidos y han estado sobre la mesa en demasiadas ocasiones como para ignorarlos ahora. Aunque es cierto que esto del Corredor Atlántico no puede acabar convertido en una especie de concurso de méritos, porque no va de eso, ni se trata de una subasta.; mejor no distraerse.

La clave está en que el proyecto ya se ha retrasado demasiado y que eso ha dividido de hecho a España en dos grandes bloques. Uno, a Oriente, casi del todo preparado y dotado de lo necesario para llegar puntual a cualquier parte y otro, a Occidente, todavía reclamando lo que se dijo aprobado hace más de un lustro, pero que no acaba de arrancar. Y ahora ha surgido un nuevo canto de sirena que afirma algo así como que “no se puede dudar de que se hará”. Aun aceptando eso, quien acuñó la frase olvidó algo esencial: que, en el mundo actual, quien no avanza retrocede, y llegar a tiempo es esencial; por eso el cuándo y el cómo son tan vitales. Para Galicia y sus compañeros: ojalá que la cita de mañana dé frutos. Sería una agradable novedad.