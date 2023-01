La calle donde nací (y IV)

Dejando atrás la casa de don José del Río y las fincas, nos encontramos con una casa de planta baja y semisótano, donde vivía la familia de “Barucho” (así es como lo conocíamos), y en el semisótano, que daba a la finca, la familia de un patrón de “xeiteiro”, que eran dos hermanos, uno Elías y el pequeño conocido como “Miniño”, la finca siempre estaba llena de aparejos, y de vez en cuando ahumaban sardinas. Elías se dedicó a la pesca, y por cierto tiene una magnífica colección de conchas de todos los moluscos del mundo, que es digna de conocer, su hermano se fue a O Grove y se dedicó a las bateas del mejillón. Separados por la huerta, estaba la casa de la “Ruleira”, de bajo y piso, que daba a las escaleras que conducen a la vera del río, que antiguamente cruzaban el Lameira por una pasarela de madera. Para salir a la explanada contigua al Mercado, donde jugábamos a la pelota, el trompo o al pincho. Esta señora tenía un hijo, el pequeño, que se llamaba Eligio, y cuando venía a jugar con nosotros, siempre estaba atento a la llamada de su madre, que, con una potentísima voz, le llamaba: “Eligiooooo”, que retumbaba por todo el cielo de Marín, inmediatamente dejaba todo y salía corriendo para su casa, en algunas ocasiones incluso se oía desde los Jardines.

Bajando por las escaleras vivían los Cepo, que tenían un “xeiteiro”, y una vez viniendo mis hermanos de los Jardines, mi hermano Gabi, muy pequeño, se calló del puente de hierro al mar, y uno de ellos, que venía detrás, lo salvo con un ganapán. Al otro lado de la escalera había una casita con un balcón que daba a este camino, y en el vivían la familia Pérez Tomas. Siguiendo la calle, estaba la casa de los Fresco, una casa de bajo y piso que tenía una huerta, en el piso vivía esta familia, cuyos hermanos emigraron al País Vasco, eran carpinteros, y tenían una hermana que cantada en el coro “Airiños Mareios”. En el bajo vivía la Sra. Mercedes, que era una costurera de la época. Después de la huerta estaba la casa del policía Sr. Iglesias, que pertenecía a la Jefatura de tráfico, que en aquellos tiempos eran de la Policía Nacional. Tenía dos hijos, Miguel y José, a nosotros nos llamaba mucho la atención su uniforme con sus polainas de cuero, y una moto Sanglas, que tenía un ruido muy especial, y que aparcaba en la acera, delante de su casa. A continuación, vivía un militar de tierra, con dos hijas, que alguna vez nos llevó a la Batería de Cabo Udra, en el camión de servicio; pegado a ella estaba una casa semiderruida y abandonada que era de unos emigrantes de América. Después estaba una casa que en el bajo tenía una fábrica de gaseosas: Bautista. Luego la casa de Calvar, un chofer de la E.N.M., y seguidamente las escaleras de bajada a la calle Banda do Río, que daba frente la panadería de la Pomba, y al lado de la escuela de mi tío Manolo, y en la esquina de bajada vivía una señora que mi tía le llamaba “el correo del Zar”, porque la visitaba siempre en su casa de Pontevedra, y le contaba todos los acontecimientos que habían ocurrido en Marín, y cuando mi madre iba a visitarla y le comentaba cualquier cosa, le contestaba: “Ya lo sé, que me lo contó el correo del Zar”. A continuación, una finca y la casa de Aguilera, que llevaba el bar de la E.N.M. y en el bajo tenía una frutería. Y finalmente había unas entradas a unas casas que daban a la calle Banda do Río, y las escaleras de bajada, donde en la esquina de abajo había una tienda que se conocía como del “Fiñaño”, luego el Gimnasio de la Escuela Naval.

De esta calle en que nací, que como cualquier persona, guardo un muy grato recuerdo, aunque realmente no era una calle normal, sino un tramo de la carretera 550 de Pontevedra a Cangas, lo que sucedía era que en aquellos tiempos el tráfico era escasísimo, y los vecinos que vivíamos en ella, asumiendo sus especiales circunstancias, le dimos un ambiente como las demás calles de la villa, con una gran y especial vecindad. Era como nuestro patio de juegos, en ella jugábamos al fútbol, al frontón, e incluso la utilizamos como pista para realizar carreras con nuestras carrilanas, pero poco a poco, con el paso del tiempo, fue perdiendo esa intimidad vecinal, y el aumento del tráfico acabo con aquella peculiaridad. Mi calle formaba parte del barrio de la Banda do Río, que lo cerraba por su parte alta, un barrio de pescadores humildes, pero gallardos, en su mayoría evangelistas, pero que vivimos en total y pacífica convivencia; y de la que guardo grandes y hermosos recuerdos, de todo tipo: familias, amigos, juegos, diversiones,y, como no, algunas desgracias que suelen ocurrir, compartiendo con todos aquella manera de vivir.