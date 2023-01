678 páginas

He de reconocer que me ha impactado la descalificación que ha recibido, si bien ya debería estar escaldado en este momento que nos toca vivir, porque el desprecio por el trabajo de los demás se ha vuelto moneda corriente en la comunicación viralizada y la opinión pública sesgada por el marketing. Me refiero que hace unos meses se ha presentado por el gobierno de España el documento España 2050, Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo, cuya crítica principal leída en los medios ha sido que el Gobierno debería ocuparse más del presente y no perder el tiempo con cosas para dentro de treinta años.

Este documento de gran volumen se ha presentado en un momento crucial, por una esencial razón y es que nos encontramos en plena transición holística que afecta a prácticamente todos los aspectos de la tecnología, de la ciencia, del conocimiento humano, el medioambiente, el orden social y también de la propia evolución humana con elementos tan importantes como la demografía y la longevidad. En muchos aspectos estamos funcionando como pollos sin cabeza, no hace falta más que ver cómo se abordan multitud de problemas operativos diarios, donde está predominando el, esto no lo podíamos prever y lo estamos abordando por primera vez. Es verdad que la famosa frase, popular en los medios de la consultoría empresarial, el papel lo aguanta todo, ha sido y es el talón de Aquiles de que aquellos que pretenden aportar con análisis, estudio y metodología soluciones a los problemas a corto, medio y largo plazo que cualquier organización, sea pública o privada, desea abordar en su propia evolución y desarrollo. Si queremos comprender nuestro país y su interrelación con Europa, espacio crítico a nivel mundial que determina cómo serán nuestras vidas en las decisivas próximas décadas, está disponible para nuestra lectura y comprensión un documento, síntesis del instrumento operativo de planificación que ha generado propuestas y objetivos concretos con mecanismos de seguimiento, fruto del trabajo de “un centenar de científicos, economistas, geógrafos, historiadores, ingenieros, juristas, politólogos, psicólogos y sociológicos que han trabajado durante todo un año, examinando la evidencia empírica disponible y usándola para arrojar luz sobre algunos de los grandes desafíos presentes y futuros de España”. No se trata de tener ningún libro de cabecera, ni un doctrinario político, se trata de abordar los problemas desde el conocimiento, criterio y la razón.