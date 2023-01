Hay que reconocerle a una parte del Gobierno actual que, en materia de propaganda, tiene en nómina a auténticos especialistas. Bien es cierto que, entre ellos, no pocos son de los que en el más puro estilo de Marx –Groucho, por supuesto– acomodan la ética a la estética de forma que modifican sus principios a gusto del consumidor, pero de vez en cuando aparentan tanta sinceridad que resulta casi imposible no conmoverse ante su ternura e interés –aparente– por el prójimo. Cierto también que eso puede resultar paradójico y hasta contradictorio con la realidad, pero como son de los que creen que todo se arregla con dinero, y eso abunda en su faltriquera, pues aquí paz y allí gloria.

Viene a cuento, el prefacio, de la noticia de FARO DE VIGO según la cual Moncloa ya ha informado a Europa que, contra lo que se había comprometido el Gobierno español, no habrá peajes en las autovías para 2024. No era un mandato de la UE, pero sí un consejo –parece– ante la casi imposibilidad de que, cuando toque, España deba adaptarse al déficit anual que le marque la Unión. Y para eso tendrá que aumentar los ingresos –era la vía del pago por circular– o reducir el gasto. Pero ese año, el que viene, podría ser en el peor de los casos, uno en que se celebren elecciones generales –o quizá en diciembre del presente–, y todo el mundo sabe que Sánchez no juega con las cosas de poder. Por si acaso.

En este punto, y en opinión personal, no cabe engañarse demasiado. En el tablero de ajedrez que es siempre el tiempo pre o electoral propiamente dicho, cuando se mueve ficha para lograr un objetivo político. En este caso, la jugada del Gobierno es inteligente, pero acaso también demasiado obvia: el establecimiento de peajes en las autovías es impopular, además de que sin criterio fijado y detallado previamente podría acabar convirtiéndose en un galimatías. Y son riesgos que no se pueden correr, y menos anunciando antes lo que se va a hacer, en situaciones en las que la continuidad de un ejecutivio pende de un hilo. Y parece que ahora mismo ése es el caso.

Lo pintoresco es que el argumento que maneja el Ministerio de Transportes es el interpretable de ·la situación económica de España”. Y una de dos, o es tan buena que no se necesita la recaudación por circular en autovías o tan débil que la población no la puede pagar. La primera es difícil de sostener, a pesar de que la voracidad fiscal ha disparado los ingresos públicos, pero con agujeros importantes en los balances. La segunda chocaría de frente con la tesis de la vicepresidenta Calviño, que asegura que la Economía española va tan bien como varias de las europeas y, en el peor de los casos, “no tan mal como dicen”. Cada cual puede obtener sus propias conclusiones, pero algo no encaja.