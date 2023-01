Cuatro Cosas

Así que “los inventos de Marconi” o “toca de oído”, ¿eh? Avecilla no podría hacer un corte de alas porque es seria, pero no le faltan ganas de vez en cuando. Por ejemplo cuando recuerda la acogida, hace ya días, escéptica de lo que os contó. Sí, de que O Noso Presidente –Rueda Valenzuela– iba hacia arriba en la estimación y conocimiento de la gente del común, y enseguida los zapadores del rojerío entonaron la consigna habitual de que era un bulo inducido. Y olé...

¿Por quién? Pues por los de siempre: una conspiración judeo/masónica apoyada –aunque suene algo raro– por “el fascismo internacional” ytalytal. Y no se descarta la participación activa de representantes de “la empresa” –así le llamaban, vayan ustedes a saber por qué– hace años, en el sur de Galicia, a un partido muy poderoso. Ya,hay cosas peores, de ésas que sólo difunden, según prueba la historia reciente, los tontos de capirote. ¿No?

Pues ahí tenéis la encuesta, firmada por sus autores –afines a la derecha, dicen algunos malévolos– y lógicamente difundida urbi et orbi por los servicios semi/secretos del PP que comanda PPaula. El índice de valoración alfonsina no sólo es del 6,7, sino que está en el podio de gente más veterana en el cargo, como el andaluz Juanma y la madrileña Isabel III. Y es más: la misma empresa demoscópica asegura que si las gallegas fuesen hoy, los populares repetirían. Ojo...

Además,con holgada mayoría absoluta. Los psoeciatas seguirían bajando y el Bloque subiendo, pero a costa de sus actuales socios locales y provinciales. Lo que, para las aspiraciones de lady Ana, no llegaría. Aparte de que no ayudan algunas declaraciones últimas de la lideresa sobre la sanidad pública: no hay quien se crea que la Xunta “es un peligro para la salud”.Al menos la gente del común, aunque cabreada, no lo ve así. Pero, según un asesor barato, “da titulares”. ¿Capisci?