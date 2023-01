Lía con atención o pasado domingo un artigo de José Crespo titulado Politicamente falando no que me citaba, e facía unha reflexión sobre modelos de goberno para Lalín “que están nas antípodas” según as súas palabras, recalcando que pola contra a nosa relación persoal agora era boa.

Dixo ben o actual Alcalde... a relación é boa, mais hai cuestións estruturais de futuro que seguramente non compartimos, porque aínda que ambos vimos politicamente dun tronco común chamado Xosé Cuiña, somos de xeracións diferentes. Si é certo que considero que o bo entendemento persoal facilita as posibilidades de acordos entre os dous principais partidos políticos de Lalín, como son PP e Compromiso. Así foi durante a pandemia coas medidas económicas que acordamos, ou na negociación para pactar a Axenda Urbana, que facilita ao noso Concello a obtención de fondos europeos. Considero que non todo vale para facer oposición, e que o que reclama o pobo é que os seus representantes estean á altura das circunstancias nas cuestións importantes.

Crespo fala tamén de lealdades, e aí eu teño dúas liñas vermellas que non estou disposto a traspasar. Unha é que por riba dos intereses electorais e partidistas están primeiro os dos veciños e veciñas de Lalín, e outro honrar o legado político que deixou para a historia deste pobo Xosé Cuiña. Para min son principios irrenunciables, e as miñas lealdades máis férreas. Iso si, Crespo fala de “proxectos nas antípodas” como se do “historia de dúas cidades” de Charles Dickens estivésemos a falar, e iso non se corresponde necesariamente coa realidade. O meu modesto proxecto político para Lalín baséase na cercanía e respecto aos recursos públicos que achegan os lalinenses cos seus impostos. Un modelo no que non poden existir veciños de primeira e segunda, en función da súa filiación política, e no que nos postos de traballo de brigadas de obras e outras instancias, non aparezan os mesmos rostros que nas noites electorais nas sedes dos partidos, despois de pasar o día carrexando electoralmente vontades de veciños.

Sexa Crespo ou eu o alcalde a partir de maio, en Lalín ten que existir un ambiente politicamente respirable e de necesaria colaboración, e tamén reivindicativo cando dende outras institucións non se cumpra con Lalín. A submisión aos ditados de prebostes en despachos enmoquetados que non coñecen a realidade do noso Concello, é unha rémora para o futuro dos nosos fillos e fillas, e algúns modestamente viñemos á política, exactamente para o contrario. Ou non?

*Candidato á Alcaldía de Compromiso por Lalín.