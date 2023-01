Tu canción... sí pero no

Me gusta tu canción pero rechazo la insolidaridad con las mujeres.

Ser solidaria con otras mujeres es tomar conciencia de la manipulación que el patriarcado ha hecho de nuestra psicología y de nuestros cuerpos para dividirnos.

Duele oír que las mujeres somos las peores enemigas de las mujeres y que entre nosotras competimos, nos envidiamos y nos criticamos.

Esto que apunto es un reflejo claro que se muestra en la canción de Shakira, por ello no puedo más que rechazarlo.

No es este el mejor mensaje. ¡Ya está bien aceptar las normas masculinas impuestas! ¿Acaso no nos damos cuenta de que eso es lo que quieren y que a lo largo de nuestra existencia nos impuso el patriarcado en pro de su beneficio?

Shakira se equivoca, y las mujeres que aceptamos este requiebro dirigido a esa mujer también.

Ella somos todas, unas brujas conspiradoras... ¡Ah pero siempre al servicio de ellos! Y seguimos sin darnos cuenta del pacto histórico de los hombres, de su solidaridad. Por eso duele tanto la lucha insolidaria entre mujeres.

Pero me gusta y aplaudo tu empoderamiento. Me gusta que seas una loba. Me gusta que seas una mujer que ya no llora. Me gusta que seas una mujer que factura. Me gusta tu Ferrari y tu Rolex.