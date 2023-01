Arre borriquito…

Cando polas datas de Nadal lemos estas dúas palabras, somos moitas as persoas ás que nos vén á memoria, e incluso cantamos, o retrouso da célebre panxoliña co nomeado título. Con todo, pouca xente se lembra do autor da música, Ricardo Boronat Gerardo (Alcoy, 1879-Madrid, 1946) e inda menos do letrista, o redondelán Diego San José de la Torre (Madrid, 1884-Redondela, 1962).

A popularización inicial da panxoliña débese á distribución masiva en discos gramofónicos de goma laca (lousa, pedra) de 78 RPM, polo selo barcelonés Odeón (1930), cantado polos “Coros Infantiles de las Escuelas Municipales de Madrid”, dirixidos polo compositor. Isto supuxo que se reproducise masivamente nun dos medios que estaba en desenvolvemento e expansión naquel momento, a radio. O autor da letra, Diego San José, foi un escritor, periodista e historiador, con publicacións en La Novela Corta, El Cuento Semanal, El Globo, El Liberal, El Noticiero, El Imparcial, ABC, El Heraldo, La Esfera, Blanco y Negro, Nuevo Mundo, Faro de Vigo... Diego coñeceu ao compositor Reveriano Soutullo en Madrid a principios de 1900, converténdose en dous grandes amigos e confidentes, así como familiares a partir de 1919, cando Diego casa con Dolores San Emeterio, irmá da que sería a futura dona de Soutullo, Victoria. San José introduce a Soutullo no mundo das letras, asistindo con el a numerosos faladoiros, como os dos cafés Maison Dorée, La Iberia, Castilla, El Lyon D’or, ou El Gato Negro onde asistía Juan Vert, que sería un dos seus colaboradores das zarzuelas “La leyenda del beso”, “La del Soto del Parral” ou “El último romántico”. Na achega ao musical, Diego foi o letrista de “Palomita de nieve”, música de Ricardo Yust; “La mantilla de blonda”, música de Manuel M. Faixá; da zarzuela “La ventera de Alcalá”, música de Pablo Luna e Rafael Calleja; do retablo en verso da vida de Lope de Vega “Una dama se vende a quien la quiera”, coa música de Conrado del Campo. Con Soutullo colaboraría na peza para coro “La balada de la nieve” e no sainete “El manteo prodigioso”, entre outras. O 10 de abril de 1939 Diego perdeu a liberdade por ter expresado libremente o seu pensamento; detivérono, e despois de consellos de guerra, traslados, hospitalizacións e operacións cirúrxicas, condenárono a reclusión e posteriormente a pena de morte, conmutada despois pola de trinta anos de reclusión maior. En decembro de 1940, mentres nos fogares e nas rúas se cantaba a súa panxoliña, era trasladado ao cárcere da Illa de San Simón e no 1943 ao de Vigo, permanecendo en presidio ata xaneiro do 1944. Unha vez posto en liberdade inda escribiu un bo número de artigos para o Faro de Vigo, algúns baixo o pseudónimo de Román de la Torre. Diego finou en Redondela un 10 de novembro de 1962 e a súa dona Dolores dous días máis tarde. O concello de Redondela nomeouno, por unanimidade, Fillo Adoptivo no pleno do 29 de novembro de 2018. En abril do 2019, o alcalde Javier Bas entregoulle dito título á familia. Foron testemuñas excepcionais do acto de recoñecemento, por parte do pobo de Redondela, os seus fillos, Carmen e Diego San José. Na xornada, tiven a oportunidade de interpretar ao piano a mazurca “¡Solo por ti!” e a polca “Manón”, ambas do seu cuñado e amigo Soutullo; tamén participaron o presidente da Fundación Penzol, Manuel Puga e o escritor Juan Manuel de Prada; finalizando o acto coa actuación do Coro de Voces Graves de Vigo, dirixido por Alberto Abal, interpretando “La balada de la nieve”. Para rematar dicir que San José está soterrado no cemiterio de Mañó (Redondela), terra que tanto botou de menos Soutullo; e este, no cemiterio da Almudena (Madrid), terra que tanto estrañou, amou e encomiou Diego. *Pianista e Doutor pola UPV. Membro da Asociación Cultural Pertenza