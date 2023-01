N’ A Trabe de Ouro

So o retrato de Eduardo Chao, na biblioteca da escola viguesa de Artes e Oficios, conmemorouse a aparición, en 1990, d’ A Trabe de Ouro, revista galega de pensamento outro; e celebrouse a súa continuidade até hoxe. Do número 1 ao 121, a revista foi editada por Sotelo Blanco primeiro e por Atlántica de Información máis tarde. Após atravesar unha época de sobrevaloración do elemento plástico no deseño de libros e impresos de todo tipo, A Trabe foi visualmente creada por Francisco Mantecón con intención funcionalista extremada, o que reforza as viñetas figurativas e polisémicas de Pepe Carreiro que acompañan cada entrega. Un consello de redacción no que se concentra un tanque de coñecementos varios, gobernou a marcha d’ A Trabe ao longo dos anos. Así que A Trabe leva máis de trinta sendo monolingüe galega en discrepancia tanto coa Xunta de Galicia coma do “reintegracionismo” chamado inicialmente “integracionismo” polos fundadores da tendencia. O cal nos leva ao primeiro editorial da publicación, no que se di con claridade manuelantoniana: “Somos plurais pero non acatamos a ideoloxía do pluralismo liberal”.

Postos xa a chantar marcos, digamos que A Trabe, en voz colectiva editorial ou individual de colaboradores próximos, ten tomado posicións sobre a contrarrevolución na URSS, a cuestión do sepulcro apostólico de Compostela, o recoñecemento de Seamus Heaney antes de el recibir o Nobel, ou a vixencia universal ao dereito de autodeterminación dos pobos, nos que se inclúe Galicia. Con isto chegamos a un punto no que se fixo notar o timbre das voces que non se aliñan na actualidade en favor do Imperio. Se a isto unimos a presenza de grandes firmas internacionais coa recolleita e publicación das coplas do entroido de Cangas do Morrazo no celme do conflito popular famoso, debuxaremos figuras dun tapiz pouco frecuente na paisaxe editorial do tempo en que vivimos.

No seu primeiro número, A Trabe de Ouro recolle un lema extraído de Galiza (Mondoñedo,1930) que reza así: “Estamos abertos a todos e a todo; teimamos que nada do noso Tempo e Terrra nos sexa alleo”. Brahin Gali acaba de ser nomeado presidente do Frente Polisario, e seguramente A Trabe de Ouro trate en próximos números do Sáhara Occidental asoballado por Marrocos, alén do significado metafísico da Autopista do Atlántico e outras desgrazas.