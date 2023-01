Así están las cosas

La situación política en España, cuanto más se aclara, más se oscurece. En la misma medida que podemos percibir con mayor nitidez algunas constantes y se despejan ciertas dudas, el horizonte se va ocultando tras una espesa bruma. Quién sabe qué nos deparará el futuro próximo. Sabemos, aproximadamente, dónde estamos, pero no compartimos unos objetivos bien definidos. Mostramos una decidida inclinación al desacuerdo y, en consecuencia, avanzamos en distintas direcciones. La democracia constitucional, única garantía de la convivencia en una sociedad heterogénea y plural como la nuestra, hace visibles las heridas que sufre a causa de tanta polarización. Sucede algo similar en toda Europa, pero nuestro caso tiene su particularidad.

Entre unos miles y medio millón de personas, en las cifras tampoco suele haber coincidencia, se concentraron ayer en el centro de Madrid, convocadas por un centenar de entidades. A la cita acudieron dirigentes del PP, de Vox, encabezados por Santiago Abascal, y de Ciudadanos, con la presencia destacada de Inés Arrimadas. Figuras relevantes de la vida pública, entre ellos varios políticos retirados, socialistas y centristas, dieron su apoyo a la convocatoria. El motivo de la reunión, según el manifiesto leído al final, era la defensa de la democracia, la palabra más repetida, y de la constitución vigente. En realidad, la manifestación fue concebida como un acto de protesta contra la actuación del Gobierno en asuntos políticos sensibles, por considerarla poco respetuosa con los valores democráticos.

Concluir que la manifestación de ayer fue solo un añadido a la evidencia de la oposición de la derecha al gobierno de coalición de izquierdas sería un grave error de percepción. Siendo esto cierto, en la manifestación han concurrido dos circunstancias que le otorgan un significado de más alcance. En primer lugar, está el hecho de que por primera vez desde la Transición un gobierno dirigido por el PSOE suscita una reivindicación masiva de la democracia en la calle, en sintonía con un sector en expansión de la opinión pública que recela o discrepa abiertamente de la forma como gobierna y toma las decisiones Pedro Sánchez. Nadie pudo imaginar en los años ochenta que algo así fuera a ocurrir. Pero más paradójico aún resulta el hecho de que sean los partidos de la derecha los que se pongan al frente de la manifestación para exigir respeto a la democracia y a la Constitución. La derecha ha salido a la calle a favor o en contra de leyes o políticas concretas en muchas ocasiones, ejerciendo un derecho fundamental, pero no desplegaba la bandera de la democracia desde la reacción con que respondieron UCD y AP al golpe de estado de 1981.

La actuación del Gobierno está siendo cuestionada entre los españoles, pero los llamados a reflexionar por adelantado son los socios y aliados del Ejecutivo, y en primer lugar el PSOE, como principal partido de la coalición. Que se ponga en entredicho el carácter democrático de los fines y los medios del gobierno que dirige ya es motivo suficiente para ello. Pero ocurre, además, que el descontento manifestado ayer, extensible incluso a votantes socialistas, está siendo capitalizado políticamente por los partidos de la derecha, especialmente por el PP, como reflejan las encuestas. Aunque con una gestión semioculta, Pedro Sánchez sigue en sus trece y mientras la balanza electoral se va inclinando lentamente por el peso de la desafección al Gobierno.

Además de la manifestación por la democracia protagonizada por la derecha, no debiera pasar desapercibida la tensión registrada en el gobierno de Castilla y León, que se ha producido después de que Vox rechazara el proyecto de presupuestos presentado por Ayuso en Madrid. Estas escaramuzas preelectorales anuncian los problemas que podrían surgir en un gobierno de coalición del PP con Vox, parecidos a los que padece la coalición de izquierdas, en este caso agravados por el factor nacionalista. La cuestión es que, gane el PSOE las elecciones o el PP, no tendrían otra opción que gobernar, respectivamente, con el populismo radical de izquierdas o con el populismo radical de derechas. La propuesta de Feijóo de que el perdedor ayude a gobernar al que obtenga más votos es muy razonable, aunque pudiera haber otras opciones igualmente sensatas, pero tiene cero posibilidades. Si de él depende, Pedro Sánchez no permitirá que gobierne Feijóo ni querrá gobernar condicionado por el apoyo del PP. Ambos, PSOE y PP, están condenados por voluntad propia a gobernar con partidos de los que reniegan y que tienen los dos, Podemos y Vox, un potencial de conflicto muy elevado. Con Ciudadanos desaparece el último partido moderado que podía hacer de bisagra en la política española. Es claro que votaremos a sabiendas de que optar por un partido supone favorecer la formación de un gobierno del PSOE con Podemos o de otro del PP con Vox, pero eso no quiere decir ni mucho menos que el futuro del país quede así despejado.