A sombra de Plácido

O nome de Plácido Domingo ten unha sombra enriba que nunca vai desaparecer. Nun momento do programa Salvados que se emitiu o pasado domingo, Gonzo lanzou a pregunta de se custa cuestionar os ídolos. Veume á cabeza Diego Armando Maradona e a tremenda coincidencia que supuxo que falecese un 25-N, Día contra a Violencia Machista. Cando empezou a circular a noticia da súa morte parecéronme indignos algúns comentarios que falaban de que a vida de Maradona tivera “luces e sombras”. Se coa palabra sombras se estaban referindo ao vídeo onde saía golpeando a súa exparella, as fotografías onde aparecía con mulleres menores espidas ou as causas abertas por pedofilia, o eufemismo sombras paréceme bastante inoportuno. Foi difícil dixerir que no 25-M se lle rendese homenaxe pública a Maradona, un home maltratador (mesmo por parte de representantes de partidos políticos que se definen coma feministas), pero sucedeu. Non sei como se pode despedir a un ídolo que foi maltradador, ignoro como se chora, cal é a maneira correcta. Penso agora en Sean Connery e as declaracións onde afirmaba que non vía nada malo en golpear a unha muller se o merecía, e que era mellor golpeala coa man aberta que co puño pechado. No ano 2020, o tenor facía público un comunicado onde aceptaba toda a responsabilidade das súas accións e pedía perdón pola dor causada, contestando así as acusacións das nove mulleres que o acusaban de acoso sexual. Moitas persoas saíron a defender a Plácido Domingo publicamente. Lembro a Ainhoa Arteta, que asegurou que poría a man no lume por el, Isabel Ayuso ou o dramaturgo Albert Boadella. O domingo, por primeira vez, unha cantante de ópera española acusaba de acoso sexual a Plácido no programa Salvados, detallando distintos episodios vividos co tenor. En situacións coma esta sempre cobra forza o principio de presunción de inocencia, unha parte da sociedade apela a el. Plácido Domingo non pode ser condenado sen que exista unha sentenza firme ditada en xuízo formal. Condenado, recalco. Pero pode ser acusado publicamente polas mulleres que sosteñen que sufriron acoso sexual? Podo eu manifestar aquí a indignación que sinto cando vexo como as mulleres sempre somos as cuestionadas? Podo expresar que o xusto sería poñer o foco no agresor e non nas vítimas? Podo denunciar que Paula Dapena, a futbolista do Interrías que no inicio dun partido se negou a homenaxear a Maradona, sufriu ameazas de morte por non respectar o minuto de silencio? Negouse a homenaxear a un home que foi un agresor e estaba en todo o seu dereito, pero hai moitos homes que semellan intocables, fagan o que fagan. Plácido Domingo aceptou a responsabilidade das súas accións despois de que o Sindicato de Artistas Musicais de EE UU concluíra nunha investigación interna que era culpable de, polo menos, 27 casos de abusos sexuais aproveitándose da súa posición de poder ao longo da súa carreira profesional. “Pero onde están as denuncias?”, pregúntanse algúns, aferrándose a un cravo ardendo. Convén lembrar que cando a vítima da Manada denunciou, había xuíces defendendo os acusados e definindo as agresións de “jolgorio y regocijo”. Como se lle chama a isto?