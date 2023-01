La excepción

Es más que probable que en cualquier país serio del entono europeo, a estas horas no pocos estarían alabando la noticia de que su Gobierno reaccionase ante la evidencia de algún error. Pero esa actitud no se debería a la réplica contra una campaña “anti” organizada por individuos bien trajeados, fumadores de puros y con sombreros de copa como una vez, no ha mucho, definió el presidente español señor Sánchez. Aquí ocurre algo parecido, con actitudes laudatorias abundantes, pero por razón del todo diferente: es de las pocas veces que el Gobierno retira la pata que antes había metido en asunto tan importante como el futuro del sector de la automoción, pilar de carga de la industria española.

Este introito viene a cuento de la alegría, del todo justificada, que emana del anuncio gubernamental sobre la redacción de un nuevo Perte para la producción de automóviles. Y que puede significar, entre otras bondades, la continuidad en Galicia de la multinacional Stellantis. Pero no ha sido solo para eso: la propia ministra Maroto, en una de sus típicas declaraciones, aludió a la necesidad de “dar más tiempo a las empresas”, sobre todo a las extranjeras, “para que actualicen sus cronogramas”. Ni una palabra sobre el criterio de repartos y la confusión del modelo anterior, un pésimo ejemplo –dicho sea de paso– de mirar sin plan hacia el futuro: dejaba en cueros a la antigua Citroën. Así las cosas, a partir de la noticia que FARO DE VIGO acaba de publicar, y escrito el elogio que se merece la aplicación del, por el Gobierno central, antiguo refrán según el cual “rectificar es de sabios”, conviene –con el debido respeto y desde la opinión personal– rememorar que, de acuerdo con la reserva prudente que expresó la propia Stellantis, reclamar celeridad en la redacción del nuevo Perte va a ser tarea difícil. Sobre todo si se tienen en cuenta los precedentes: que la Administración, rama burocrática por definición de cualquier gobierno, espabile, cumpla plazos y en definitiva no haga lo contrario al modo que en tantas ocasiones ha seguido en este país será una hazaña. Conste que lo deseable es que esa hipótesis no se haga praxis, entre otras razones porque, de ocurrir, significaría algo de lo que la dirección de la empresa recela. Y por eso ha vuelto a condicionar la continuidad de la ubicación de la planta donde está ahora, que es Galicia. Un recordatorio procedente, y no estaría de más añadir otro para referirse a la conexión a la red de muy alta tensión que la entidad multinacional ha reclamado en varias ocasiones destacando su urgencia y que el ministerio correspondiente se ha tomado con una más que perezosa atención. Tanta que de momento no hubo respuesta de ningún tipo, a pesar de la insistencia y el aviso de que era vital para su permanencia. Es muy probable que antes de las elecciones de mayo haya noticia –positiva, porque de lo contrario no la habría hasta después–, siguiendo una arraigada costumbre de la casi totalidad del oficio político de este país. En todo caso, y desde un punto de vista personal, aquí y ahora lo que de verdad importa es asegurar de una vez la continuidad de la factoría en Galicia. Da lo mismo que la solución se relacione o no con los votos, pero por seguir a Maquiavelo en lo de que “el fin justifica los medios”, sino sencillamente porque siempre ha de existir una excepción que confirme la regla, sea maquiavélica o no. Y esta vez quien la necesita –la excepción– es el conjunto del país.