A dama de rosa e o escribidor

Transcorrían os derradeiros días de xaneiro de 1986 cando Alberto Moravia –e para o abraio da sociedade italiana, que o consideraba toda unha institución nacional– viña contraer matrimonio coa xornalista e escritora española –máis en concreto, navarra de Tudela– Carmen Llera. Corenta e seis/corenta e sete anos mediaban entre os dous esposos: ela, nacida en 1954 –ou 55, segundo as diferentes fontes– andaba polos trinta e un/trinta e dous; o autor de A romana e O indiferente, vido ao mundo en 1907, atinxira xa os setenta e nove. Malia que a célebre cantiga composta por Simón Díaz certifique que “quererse no tiene horario/ni fecha en el calendario”, desde Bolzano a Regio de Calabria, desde Xénova a Bari, as linguas (e as plumas) murmuradoras deron en comentar que, para alén da evidente diferenza entre as primaveras e mais os outonos, acontecía que a “nova señora Moravia” resultaba ser dona dunha vida amorosa poñamos que, con palabras da época, “un tanto axitada”. Situada en relación –real ou suposta, segundo o caso– co líder druso Walid Jumblat, co actor alemán Klaus Kinski ou co político francés Dominique Strauss-Kahn, segundo ela mesma, aquela voda con Moravia constituíu todo “un atto di coraggio” por parte do grande escritor. En fin, inquerido este por un xornalista afouto, D. Alberto non tivo reparos en responder con todo a tutti quanti nestes precisos termos: “Podo sentenzar que, cada día do ano, das 9 da mañá ás 9 da noite, Carmen éme absolutamente fiel”.

Jorge Luis Borges e María Kodama –oitenta e sete e corenta e nove–; María Asunción Mateo e Rafael Alberti –corenta e seis e oitenta e oito, por volta de 1990–; Camilo José Cela e Marina Castaño –setenta e cinco e trinta e catro en 1991, cando contraeron nupcias–: velaí diversos exemplos do que algúns/algunhas non dubidaron en cualificar no seu día, e moi a pesar de que novamente a canción nos advirte que “un corazón amarrao/cuando le sueltan las riendas,/es caballo desbocao”, como auténticas liaisons dangereuses. Nacidos, respectivamente, en 1936 e 1951, quince anos tan só median, porén, entre D. Mario Vargas Llosa e Dna. Isabel Preysler. Así e todo, e a xulgar polo fragmento –segundo certos (autoproclamados) entendidos na materia, de carácter autobiográfico– incluído no relato “Los vientos” (2021), aquilo que foi acontecer de veras da parte do premio Nobel peruano non chegou a conformar xamais un lexítimo “namoramento do corazón” senón “de la pichula”. É dicir, dunha nova liaison dangeureuse.

Dito/escrito está asemade que o home é o único animal que tropeza dúas veces coa mesma pedra; alén diso, sucede aínda que ninguén escarmenta en cabeza allea. E é que a ver: cabería considerarmos que acadar o éxito literario –premios Rómulo Gallegos, Planeta, Cervantes… e, especialmente, o Nobel–, contar con dúas ducias de doutorados honoris causa, devir condecorado no país natal e en Francia, ser nomeado marqués pola monarquía española… constitúen recoñecementos máis que suficientes como para darse por plenamente satisfeito. Por que aspirar, daquela, aínda a máis empoleiramentos?

“Ao mellor Santiago Zavala anda a preguntarse xa en que momento lle foi pasar aquela cousa ao Nobel”

Pero o corazón humano é como é. E velaí que o autor de La casa verde, Pantaleón y la visitadoras, La guerra del fin del mundo e tantos outros títulos triunfantes nunca se contentou con atinxir apenas a fortuna nos eidos da cultura. Antes ben, o noso protagonista soñou, e non só, con converterse nun home de acción. En consecuencia, e como outros colegas nacidos en terras do outro lado do Atlántico, eis que, tras simpatizar nos seus anos mozos cos ideais do comunismo, decidiu participar activamente no territorio da desputa política –agora adscrito á corrente liberal– e mesmo presentar a súa candidatura –sen éxito; foi perder a elección, nin máis nin menos, que contra Alberto Fujimori– á presidencia do Perú. Xa instalado en España, e como é ben coñecido, teimou aínda en apoiar a Albert Rivera e mais os seus Cs: máis unha vez, a cousa resolveuse en auga de fregar. Tempo de retirada xa que logo? O seu amigo doutra xeira, o moi grande Gabriel García Márquez, puido aforrar (aforrarnos, aos seus lectores) a prescindible e final Memoria de mis putas tristes. Canto a D. Mario, pode que puidese aforrar, da súa parte, as (supostas) confesións efectuadas nas páxinas de “Los vientos”. E é que non vaia acontecer, a cousa literaria non está exenta de perigos, que Santiago Zavala, desde a porta de “La Crónica”, e contemplando a avenida Tacna sen amor –ou quen di/escribe Tacna, pode dicir/escribir a Gran Vía madrileña adiante–: automóbiles, edificios desiguais e descoridos, esqueletes de avisos luminosos flotando na brétema, o mediodía gris, ande a preguntarse: “¿En qué momento se había jodido aquello de Mario Vargas Llosa?”.