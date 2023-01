Lo que ha sido patético es lo del secretario de Organización del PSdeG, Sí, JML, al que le están midiendo el perímetro de la cabeza para ponerle una corona de tojos. Hay ya quien dice que cualquier día, cuando llegue a su despacho, se lo va a encontrar inaccesible, con la cerradura cambiada y un cartel que dirá “prohibido el paso a toda persona no autorizada”. Ya, sí avecilla sabe que la actitud oficial es no meneallo –el tema– pero es que mandó caralho. ¿Eh...?

Hay otra versión, más benévola que afirma que “existe quien propone que, dada su afición futbolística, le puede pasar como al exseleccionador español, que le pusieron un supositorio casi sin darse cuenta. Dato este que Anacleto se guarda para que nadie crea que es un inventor o un exagerado. El caso es que se le aconsejó, desde muy arriba, que ya que fue él quien armó la de San Quintín, diese la cara para arreglarlo. Y que si era preciso cantar “perdona a tu pueblo”, amén.

Por ello convocó a los media, dijo que donde había dicho Messi habría querido decir Di Stefano, que un lapsus lo tiene cualquiera y “nunca máis, nunca máis”. O sea, un requiem para ver si cuela; avecilla tiene constatado que no solo no gustó en la secretaría xeral ni rebajó el malestar de Besteiro, que es el único que no abrió la boca, escarmentado como está del calvario que ha pasado. Y que quiere que lo dejen en paz. ¿No?

Lo peor de lo que ha pasado –y que aún no terminó– es que está provocando todo tipo de rumores. Uno de ellos es que lo mismo el propio number two quiere ser candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia, y olé. Cousas más difíciles se han visto en el escenario político de este Reino, de tal forma que nadie puede –ni debería– descartar lo más insólito, como por ejemplo esa alocada teoría. Pero en estas cosas de la política de hoy. chí lo sá. ¿Capisci...?