Este año la inflación nos ha traído muchos problemas, dado que veníamos de una serie histórica del ciclo económico que nos mostraba cifras muy bajas en la variación de precios y nos habíamos acostumbrado a que por ese flanco la economía no presentaba problemas significativos, si bien es verdad que muchos sectores económicos de forma recurrente reclamaban y lo siguen haciendo para que se les reconozca los costes reales de la producción de bienes y servicios en sus correspondientes sectores.

Por ejemplo, hemos asistido a una queja constante de los productores agrarios y ganaderos que tradicionalmente nos han dicho que los precios con los vendían no cubría sus costes; otros como el transporte también a pesar de múltiples fórmulas de eficiencia hubo que prepararles una normativa específica para impedir que no se les aplicara precios de ventas de sus servicios que supusiera trabajar a pérdidas. También sectores como la producción de aluminio incluso han cerrado instalaciones y trasladado sus negocios a países con energía barata para poder fabricar. La construcción por su parte siempre ha argumentado que los costes de los materiales hacían imposible los precios de venta en la construcción de viviendas y así podríamos continuar por el aceite, los peajes y una multitud de bienes y servicios, mucho antes de que apareciera los súbitos incrementos de precios del 2022, ya venían quejándose de que con sus costes no podrían sobrevivir.

De repente aparece la justificación de la guerra de Ucrania y el problema de suministros del gas, también del petróleo, los problemas logísticos internacionales que aparecieron de la noche a la mañana sin que finalmente supiéramos la razón por la que de mover un contenedor por 1.500 € se pasó a 15.000€, sin más razón aparente que por los “problemas de China”, al cual más de la cuenta estamos acostumbrándonos a echar la culpa cada vez que se quiere someter al cliente o consumidor a la presión fácil, como el pastor falso que gritaba que venía el lobo cuando era mentira, ahora los que manipulan información económica estás pasándose, con las justificaciones chinescas de ahora con covid, ahora sin covid.

Compadezco a los que, para querer resolver la inflación desrazonada, tengan que utilizar instrumentos como intervenir con los impuestos, topes y otros sistemas que serán engullidos directa e inmediatamente por la especulación. La inflación sólo se corregirá con la competencia.

*Economista