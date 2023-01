Como no anden con cuidado, los del BNG –o al menos eso le cuentan a Anacleto en fuentes demoscópicas, toma castaña...– cuando empiece en serio la contraofensiva se pueden llevar un chasco morrocotudo. Y es que esas cosas que hace su diputado único en Madrid, aunque se supone bendecidas por la dirección, son de las que acaban con la indecisión de los indecisos, valga la redundancia. Y conste que hay otras opiniones, ma non troppo. ¿Eh...?

Y es que lo de salir con el tal Garzón a decir eso de la república, la independencia y llamar franquista al Rey ha molestado aquí hasta a no pocos republicanos históricos. De los que nunca votarán a la derecha, pero son selectivos, por experiencia propia, a la hora de apoyar a alguna izquierda. Y el agente secreto se ha tomado la molestia de preguntar a sus fuentes si llevan a cabo, por encargo o motu propio, un seguimiento frecuente de las variables de opinión. Uf...

Ya, sí, también de las que no se vayan a publicar. Le dijeron que yes, y así supo que la garzonada ha sido pésimamente recibida en Galicia: no ha habido tiempo aún para los estudios más detallados que se requieren, pero sí indicios de que la presencia del compañeiro Néstor es rechazada por la mayoría del people. Item más: quizá le cueste a lady Ana rebajar a guateque la fiesta prevista para su gran día. Uyuyuy...

Anacleto sabe que estas cosas se analizan desde diversas ópticas: por la banda de estribor, cuando no les gustan, dicen que son puras caralhadas, y si la referencia es a babor, las diversas familias que ahí subsisten, aseguran que son filtraciones de los zapadores ultra/derechistas. De lo que se deduce que unos y otros están en babia o sus respectivos consejeros son de los que para descubrir América hoy en día precisan mapa, cantimplora y brújula. ¿Capisci?