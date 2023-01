Shakira, Lope y nosotros

En 1587, Lope de Vega llenó Madrid de libelos crueles en los que llamaba a su examante Elena Osorio de todo y por su nombre con versos de los que los más suaves suenan así: “Una dama se vende a quien la quiera / en almoneda está. ¿Quieren comprarla? / Su padre es quien la vende que aunque calla / su madre la sirvió de pregonera”. Dichas injurias le valieron la cárcel al poeta pero eso no impidió que, cincuenta años después, escribiera en La Dorotea que aquella mujer fue “por dicha de mí, la más querida”.

Entonces no existía la globalización ni el odio fruto de un amor despechado se colaba con un clic en los hogares del ancho mundo, pero ya había nacido elegotrip. Los poetas siempre habían cantado sus obsesiones y, aunque la lírica no sea precisamente lo que más destaque en la venganza de Shakira, no se la pueda considerar precisamente una poeta ni Madrid sea la tierra toda, con esa exposición de las entrañas, el striptease emocional que supone y todas las distancias entre la España barroca y el mundo global del siglo XXI, lo que nos enseña el episodio que tan divertidos nos tiene –al menos a mí– es que la naturaleza humana no ha cambiado.

Luego hay otras reflexiones menos optimistas. Es cierto que Shakira es mujer poderosa, pero las críticas recibidas, que supongo le importarán un comino, tienen –y discúlpenme si sueno susceptible– un regusto a machismo irredento que apesta. –¡Ya está bien, niña! –le espetaba un tertuliano con ese paternalismo de siglos que ni los más feministas logran arrancarse de su yo más profundo.

Olvidando el no vayas presumiendo por ahí o el sufre mamón se ha apelado a la poca elegancia, al ansia de dinero y sobre todo a los efectos negativos sobre los hijos, culpabilizándola por no callar su dolor. Efectivamente, no esperamos de Shakira la elegancia victimista de un ¿y cómo es él? Ni falta que nos hace. Entre aquel Piqué llorica del referéndum ilegal y la Shakira rabiosa de hoy, una lo tiene clarísimo. Por último, recuerden a Lope, que tardó cincuenta años en reconocer cuál había sido el amor de su vida.