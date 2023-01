¿Es posible admitir errores en los tiempos de lo viral, de zascas en Twitter, de los videos de menos de un minuto sin contexto? En un fragmento descontextualizado del podcast Feminismo para todo el mundo de Podemos, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género comenta entre risas: “De los creadores de las personas van a ir al registro a cambiarse de sexo todas las mañanas llega… ¡Los violadores a la calle! (…) Miles, oleadas”. Entiendo que son frases pronunciadas en un contexto informal, que supongo pretende trasladar la cercanía de una conversación con amigas, de un debate en una cafetería. Eso pudo hacer que Ángela Rodríguez Pam no midiera el tono de sus palabras.

Pero sobre todo entiendo y soy consciente de que hay otro contexto, uno que los cargos públicos que trabajan en igualdad deben tener en cuenta: el de las activistas, amigas de víctimas y afectadas, que estamos viendo más de 100 revisiones de condena que van a dejar libres antes del tiempo que la justicia había dictaminado contra machistas agresores. Y duele. Porque no, no es lo mismo que tu agresor salga cuatro años antes de lo que te dijeron en juicio. Porque ese tiempo es el que tienes para aprender a vencer el miedo paralizante a encontrártelo, para trabajarlo en terapia, para llorar la impotencia. Ahora, por una falta de anticipación de la ley del “solo si es si”, ese tiempo no es el prometido. Y me gustaría que se hicieran, al menos en parte, responsables y, desde luego, que no bromearan con ello.

He oído declaraciones suyas reconociéndose valientemente víctima de violencia sexual, y la he escuchado hablar de su deseo de autonomía, felicidad y placer para las víctimas. Creo que es posible que se arrepienta genuinamente del tono de esas declaraciones. Me preocupa que el odio, los insultos continuos en las redes y el clima de polarización impidan que cargos como el suyo puedan ser tajantes a la hora de retractarse.

No renunciemos a una política feminista, que se construya lejos de Twitter, de lo viral, sin miedo a pedir perdón y enmendar errores.

*Politóloga, formadora en igualdad