Mil capítulos de Cíes Podcast

No ano 2020 produciuse un cambio radical no xeito de concibir o tempo. Desde entón, a vida divídese entre os acontecementos sucedidos antes da pandemia e despois da pandemia. Coma se coa aparición da COVID-19 se producise unha ruptura. En novembro do ano 2018 nacía o proxecto Cíes Podcast e, malia que só pasaron algo máis de 4 anos, parece que sucedeu noutra vida, coa sombra da pandemia tronzando o tempo.

Lembro que nese verán recibín unha chamada de Rafa Valero convocándome a unha xuntanza co escritor Pedro Feijoo. Esa tarde revelounos que el e Guada Guerra estaban artellando un ambicioso e ilusionante proxecto para presentar un podcast que fose dando conta da actualidade de Vigo, con capítulos sobre fútbol, música, literatura, economía... Un xeito de facer radio con episodios descargables de balde desde a web, cun equipo de persoas de todos os eidos colaborando coas súas aportacións. Pedro e mais eu aceptamos o convite inmediatamente, seducidos pola proposta de Rafa, e entramos a formar parte desta iniciativa.

Foi moi bonito vela medrar. Guada e Rafa empezaron gravando desde o cuarto dunha casa onde podías escoitar as gaivotas do Berbés e velas voar desde a fiestra e aquilo era poético. Logo trasladáronse a un estudio onde tamén traballaba incansable o equipo da revista A Movida, unha publicación viguesa chea de forza e frescura, cunha axenda cultural que, nunha cidade que ás veces semella pasar sobre as puntas dos pés pola cultura, constitúe unha bomba de osíxeno. Pareceume unha fermosa comuñón que dúas iniciativas tan efervescentes compartisen espazo. Nas páxinas da revista A Movida podemos atopar mes a mes artigos sobre tendencias, cultura, historia, eventos... Imaxínoos sempre coma un equipo de reporteiros incansables (é habitual atopalos en todos os eventos, coma se tivesen a capacidade de multiplicarse), con gafas de pasta, zapatillas, auriculares e móbiles con polo menos unha conversa de WhatsApp onde se divirten compartindo conversas creadas por unha App de Intelixencia Artificial. E, ao fondo do local, metidos no seu acuario-estudio, Guada e Rafa rodeados de cables e botóns, preparándose para darlle ao botón de REC.

Polos micros de Cíes Podcast pasaron centos de persoas coma a escritora María Oruña, Gonzo, Tamara Novoa, Nacho Carretero, Chus Lago, Pedro Feijoo, Lucía Taboada, Morris, Luz Gabás, Manuel Bragado, Ari Magritte, Julián Hernández... Tamén hai voces ás que botamos de menos, como a de Domingo Villar falando do Celta ou contándonos os segredos da súa última novela. É fermoso poder atopalo no histórico do podcast, coma un galano que está agochado.

Cíes Podcast celebrou o pasado xoves o seu capítulo 1.000, un número redondo e magnífico, un número impresionante. Guada Guerra e Rafa Valero marcan así un fito na historia máis recente de Vigo. Mil capítulos cheos de vontade, viguismo e paixón. Encántame falar con eles, aínda que vou ao estudio moito menos do que me gustaría. Non é fácil atopar persoas que te traten con tanto cariño, que manifesten o entusiasmo polo teu traballo, que te acompañen libro a libro, ou disco a disco, ou partido a partido. É vital coidar os proxectos que promoven e proporcionan alento á cultura desta cidade. Desde aquí, os meus parabéns a Guada e Rafa. A polos próximos mil capítulos de Cíes Podcast!