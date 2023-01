Fitur 2023, despega el turismo

Fitur es turismo. Es la primera cita anual para los líderes de la industria de la felicidad, un punto de encuentro global para los profesionales y la feria líder de los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica. Y, ahora, tras la mayor crisis generada por la pandemia, será el escenario que confirme la recuperación/aproximación, e incluso en algunos casos superación, de las cifras de 2019, tal y como confirmó la todavía ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en la última asamblea a de la Mesa del Turismo.

La edición del encuentro 2023 es especialmente relevante. Llega tras las nieblas del ‘Brexit’, la tormenta perfecta del COVID en plena guerra en Ucrania... y, por supuesto, en medio de una gran crisis económica y financiera. Arriba en un momento en que la larga distancia sigue profundamente afectada, cuando se mantienen problemas de conectividad y frontera, de gestión documental aeroportuaria, etc. Y todo afecta a la primera industria de España, Portugal y a la de muchos países desarrollados de nuestro entorno, hasta el punto que la UE ha empezado a sensibilizarse sobre la importancia que este sector tiene para la creación de riqueza y empleo –es de significar la más que probable creación de una Dirección General de Turismo en Bruselas, a propuesta de la Presidencia española de Europa prevista para el segundo semestre de este año–.

Pedro Sánchez tiene una oportunidad de oro para trasladar a sus socios toda la experiencia de las iniciativas pública y privada de nuestro país en esta materia, que es mucha y eficaz. Con el relevo de Reyes Maroto, el mandatario goza a escala interna de la oportunidad de crear el demandado Ministerio de Turismo o de reducir el IVA. Asociaciones como la de hostelería, presidida por Jose Luis Yzuel, o Exceltur, comandada por Gabriel Escarrer, la propia Mesa del Turismo, con Juan Molas, o la Asociación de Profesionales de Turismo, con Santiago Vallejo, se lo agradecerían.

Estamos ante una cita de importancia mundial, un punto de encuentro, un espacio de confirmación de negocios, relaciones, y un escaparate de las novedades en todos los órdenes: destinos, transporte, gastronomía, comunicación, tecnología, etc. En Madrid, en Fitur, en Cimet, en Hotusa Explora, se comentará el reparto de los fondos New Generation, al parecer más invisibles aún que insuficientes; del Perte no concedido al mundo del viaje; del ‘hub’ de Iberia para Barajas; de Marca España; del éxito de los xacobeos, como ejemplo de colaboración interadministrativa e interinstitucional; de Vigo y sus luces, el mayor éxito navideño a escala turística, un modelo de desestacionalización; de Málaga y su candidatura a la EXPO 2027; de las ciudades patrimonio como Compostela o Granada; de las islas y las costas, de turismo interior y de la España vaciada; y se reiterarán demandas como la desestacionalización; destinos maduros; precios medios; necesidad de bajar los impuestos; formación; fondos de inversión; etc. Y se conocerán las nuevas propuestas, de manera singular las tecnológicas lideradas por Segittur.

Aterriza la flota de Fitur, con la normalidad de una salud despejada, la seguridad a los mandos de unos equipos eficientes, al mando de María Valcárcel, bajo la supervisión de José Vicente de los Mozos, Ana Larrañaga y Juan Arrizabalaga, presidente, directora de negocio ferial y director general de una de las instituciones de eventos, ferias y congresos más relevantes del mundo. Todo aterrizaje, presupone una puesta a punto y es preludio de un despegue. El turismo, profesionales y clientes, se merecen el mejor de los viajes. Salud.