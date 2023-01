Uno de los datos más pintorescos de la política que en este momento se aplica en España es su similitud –relativa, claro– con los “inventos” de sus responsables. Y es que, al igual que los muertos en duelo que relataba don Luis Mejía para amedrentar a Tenorio gozaban “de buena salud” –replicaba, irónico, don Juan–, los anuncios de nuevas ideas de algunos políticos suenan a viejo en cuanto se analizan despacio. Como para muestra basta un botón, aunque habría numerosas, sirva la última en conocerse: el ministerio correspondiente anuncia una apuesta por la acuicultura que buscará un aumento de producción, e ingresos, incluso superior al quince por ciento.

Es esa una previsión optimista y positiva aunque, como quedó dicho, llega con cierto retraso y necesitada de datos. Sobre todo, por dos circunstancias: una, objetiva, que se resume en que las “granjas” piscícolas, en la actualidad gallega, pertenecen en todo o en parte dominante a firmar foráneas. La otra, subjetiva, es que buena parte de los precedentes más o menos cercanos de recurrir a ese sistema resultaron fallidos a base de argumentos ecológico-ambientales que tenían el mismo defecto que la limitación europea a la pesca de fondo: escasez de argumentos científicos de peso. Habrá que esperar, por tanto, a que los “inventores” se expliquen más y mejor, y además con detalle.

En ese sentido, no será un estorbo recordar, como dato, que no pocos países han apostado, desde hace mucho, por la acuicultura como recurso complementario de la actividad –decreciente– extractiva. Galicia tiene la geografía litoral, las condiciones climatológicas y las características precisas para convertirse en una potencia acuícola, como las tiene para ser una referencia europea en energías renovables, sean eólicas o de hidrógeno, y en ese sentido, la apuesta por las granjas marinas parece un acierto. Siempre y cuando no implique la aceptación tácita de que la progresiva reducción de la pesca implique la desaparición del sector. Aparte de que dañaría también al industrial.

Esa sería una hipótesis inaceptable para cualquier habitante de este Reino por mucho que de un modo u otro alguien intente convencerle de que la fórmula tiene ventajas. Salvo una catástrofe imposible de evitar, el sector pesquero ha de mantener como mínimo su papel vigente en la economía actual del Reino. Lo que, y procede insistir en ello, no es en absoluto incompatible con el cultivo de especies marítimas o fluviales, que ya se está llevando a cabo en Galicia. Ocurre que tampoco estaría de más que se cuidase, por quien corresponda, que los elementos más dinámicos de progreso del país no sigan creciendo prácticamente sólo en favor de inversores foráneos. Y de sus intereses.

(En especial de los llamados “fondos buitre”, entre otras razones porque el país y su gobierno deberían estar ya a estas horas lo bastante escarmentados de lo que de verdad resulta para el progreso del país la aventura de ponerse en manos de quienes, en definitiva, producen riqueza para otros sin que los negocios para los propios no sólo se contabilicen, sino siquiera se garanticen. Y están demasiado recientes todavía los ejemplos en los que España y Galicia confiaron en las propuestas de gentes que, sin demasiados escrúpulos, abusaron de las ayudas y subvenciones que con recursos públicos permitieron demasiadas cosas inaceptables. Algunas de ellas aún están frescas en la memoria de todos).