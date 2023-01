Vaya cipostio el que ha organizado la secretaria de Estado de Transportes con su respuesta a una pregunta de la oposición acerca del remate del AVE Madrid-Galicia. Que seguirá siendo solo Madrid-Ourense no se sabe por cuánto tiempo. O, al menos, según la explicación de la dama, no antes de septiembre del año actual –en primavera de 2022 dijo que “ese mismo verano”, y ya se ve que no–, aunque de inmediato añadió que no lo sabía con exactitud. Jo...

El motivo de su ignorancia se debe a que se estaban “construyendo” los trenes que utilizarían las nuevas vías que unirían la ciudad de As Burgas con Vigo, Coruña y el Eje Atlántico actual. Como se puede apreciar, su ilustrísima no tiene claro ni cuánto retraso habrá ni cómo se resolverá lo de máquinas y vagones. Por lo visto, según aseguro O Noso Presidente, serán de dos clases, una parte para trenes rápidos y otra para los más lentos. O así. Uyuyuy... Como es natural, ya se admiten apuestas acerca de cuáles serán los que se asignen a Galicia. Como apunta avecilla, no hay que ser demasiado avispados para acertar, porque si esta tierra tuviera lo mejor, concedido por los petrusianos, sería un milagro. ¡Ah...! Y conste, por fortuna, que no le preguntaron cómo va lo de la variante por Cerdedo, lo de la conexión AVE en el Miño ni acerca de la decisión del Gobierno de Lisboa de cesar a un alto cargo por incumplir plazos. ¿Eh...? Conste que, en su obra pública ferroviaria, Portugal sí que está llevando a cabo lo que prometió, y si alguien no se apaña, caña, caña, caña: a ver si aprenden los de aquí, subraya Anacleto. Y es que aún queda por ahí gente seria, que hace honor a su palabra, y gente que no. Y en esto tampoco hace falta decir a quiénes se refiere el pajarillo cantor. Quede dicho con todos los respetos, tras añadir que empieza ya a notarse en esta tierra el malestar. Y de aquí a mayo podrían cambiar muchas cosas. Incluidas las encuestas. ¿Capisci...?