Resulta difícil de entender –o quizá no, a la vista de como se comporta el magistrado en su papel político– la afirmación del ministro del Interior acerca de lo que hay que hacer para acabar con la terrible escalada de crímenes contra mujeres por sus parejas. Cincuenta asesinatos el pasado año, y probablemente cinco en lo que va de 2023 quiere decir, aparte de que algo pasa en esta sociedad, que eso que afirmó el señor Marlaska de que “quienes denuncian están protegidas por el sistema” no responde a la verdad, al menos no a la absoluta. Sin que ello quiera decir que su señoría mienta: sólo que no está al corriente de los datos o que las terribles estadísticas de ese calvario femenino no se actualizan.

Se afirma lo que precede no por el afán de criticar, sino más bien como observación de que esta cuestión afecta a la sociedad en su conjunto: la situación actual, y la trágica escalada de muertes convierte a las mujeres en objetivo potencial no solo de quienes las creen de su propiedad y se arrogan decidir sobre sus vidas, sino también de todo tipo de psicópatas. Que en general no deben ser tratados como enfermos sino como asesinos, en ocasiones múltiples porque de forma directa o indirecta suman como víctimas a sus propios hijos. De ahí que la necesidad de cambiar las cosas allí o donde sea necesario resulta obligada para cualquier sociedad civilizada. En este punto, y siempre desde una opinión personal, es más que urgente la revisión del sistema de protección a las amenazadas, y de lograr la efectividad que debieran tener las órdenes de alejamiento, por ejemplo, y los métodos de pronta localización para una rápida ayuda. El señor Marlaska, cuyas estadísticas como ministro en esta cuestión y en otras no contribuye precisamente a generar confianza, ha dicho esta vez que esas y otras mejoras se aplicarán de forma inmediata: ojalá que no sea una frase para evitar los reproches. Aunque va a necesitar ayuda de sus colegas de gabinete. Y de la sociedad entera, al margen de ideologías extravagantes y de sectarismos. (Hay algo más. Alguien, muy recientemente, ha dicho que buena parte de esta tragedia obedece a que los avances indiscutibles en lo que a la igualdad se refiere no ha tenido un paralelo en la mentalidad de los hombres. Lo que no significa en absoluto que la población masculina en su conjunto tenga responsabilidad en lo que está sucediendo. Pero sí en el retraso en su adaptación a una realidad que efectivamente varía su modo de ver lo que le rodea y ha de asumir que su modo de hacer en todos los terrenos debe cambiar. Del mismo modo que urge otro enfoque a la hora de plantear la igualdad; no porque el actual sea malo, sino porque es incompleto y carece de la extensión y profundidad que un asunto así requiere.) En este punto conviene no olvidar otro factor: hay que acabar con la sandez de “no legislar en caliente”. Es un hecho estadísticamente demostrable que los agresores –y no solamente los asesinos– de mujeres reinciden en un porcentaje muy alto. De ahí que quizá deba enfocarse la cuestión de sus castigos no solo como una vindicatio –que también, aunque Roma quede ya muy lejos en el tiempo– sino como un elemento lo suficientemente duro para disuadir a los criminales en potencia, tarea enorme, que nunca tendrá éxito al cien por cien, pero desde luego evitaría la escalada de tragedias que este país vive ahora mismo. Y que, por supuesto, hay que combatir con todo. Especialmente con recursos humanos, materiales y jurídicos: los problemas graves casi siempre se resuelven con medios adecuados, y prácticamente ninguno sin ellos. Que lo recuerde quien debe hacerlo.