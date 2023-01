A poco que se medite acerca del contenido de cuanto ha dicho el señor Tavares, incluso los habitantes en el lugar más remoto entenderían que hay motivo para la alarma. Porque el CEO de Stellantis, que sólo habla cuando debe –y si lo hace es para advertir–, acaba de asegurar que “si el mercado sigue como está”, la multinacional tendrá que tomar medidas “impopulares”, y citó como una de las principales el cierre de algunas plantas. Cierto que no especificó cuáles, y que es probable que, vista la producción de la que se ubica en Vigo, tendría poco sentido que entrase en esa previsión. Pero nunca se sabe.

(Indicios que inquietan hay, desde luego. Hace apenas unas horas este periódico publicaba, acerca del presente de la antigua Citroën, una reducción voluntaria de cien puestos de trabajo y un ERTE de noventa días. Es cierto que no hay –aún– motivo para salir huyendo, pero el antiguo refranero avisa de que “cuando el río suena, agua lleva”, y el riesgo de que alguien se ahogue no debe despreciarse. Sobre todo por parte de los que ostentan el poder principal de un Estado, que se resume en el concepto de Gobierno central. Desde donde, por cierto, más se ha prometido y menos cumplido en los últimos años, batiendo un récord de cinismo, porque insisten en prometer lo que saben que no harán).

A partir de ahí pueden contar con ventaja los proyectos que se anunciaron en este periódico para el norte de África, además de que la lógica mercantil, que a veces coincide con la política, tendrá que priorizar los cierres en el extranjero antes que en Francia por razones obvias. Y, de ser así, se confirmaría, en cierto modo, el anuncio que algunos expertos hicieron ya cuando el COVID-19 provocaba la alarma mundial, en el sentido de que podría desencadenarse un proceso de reubicación en no pocas empresas multinacionales. Amagos ha habido ya, incluso en España, aunque por el momento aparentaba, aquel proceso, haber entrado en fase que se parece a una prórroga.

La cuestión, o para ser exactos una de ellas, es que ahora, si se dan las circunstancias descritas por el señor Tavares, esa fase podría concluir. Y en el caso de Stellantis, pocos podrían protestar, porque sus advertencias han sido tan reiteradas como desatendidas, y se habla por ejemplo de dos grandes asuntos: uno, el PERTE de la Automoción y otro, el ya citado hasta la saciedad, pero incumplido, de la reclamación de una conexión de Muy Alta Tensión –M.A.T.– que la empresa considera clave para diversificar su producción y, por tanto, hacer la factoría aún más rentable, reduciendo las posibilidades de que resulte una de las que el mercado obligaría a cerrar o trasladar.

El caso es que, iniciado ya el 2023, sigue sin haber noticia acerca de lo que ministras y ministros que visitan Vigo –por ejemplo– prometieron con solemnidad, aunque sin plazos ni presupuestos concretos. Y conste que no se pretenden milagros: Galicia, en su gran mayoría, tiene asumido que la extraña coalición que gobierna España en realidad lo hace sólo para una parte, justo la que tiene representantes que la apoyan –a precio tasado, eso sí– hasta ahora. Y, así, el tiempo sigue pasando y la situación global de esta tierra empeora. Los hay que, olvidando cuáles son las competencias reales de la comunidad, siguen la cínica táctica de endosarle la responsabilidad al Ejecutivo autonómico: sólo falta que se decrete obligatoria la fe, aunque no se vean los resultados.