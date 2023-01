Na morte de Malvido

Acabamos de lle dar a despedida final a un dos construtores do sindicalismo nacionalista de esquerda: Agustín Malvido Broullón. El viñera ao mundo en Cangas (1928) e pasou a vida en Vigo. Os asistentes ao enterro, mulleres e homes de clase traballadora, déronlle a Malvido o seu adeus á sombra do monumento á Concepción Arenal, cuxa ánima socializante e precursora revoou na invernía entre frases fuxidas, coma bolboretas da morte, das Cartas a un obrero. A bandeira galega con estrela vermella empanaba o cadaleito de Malvido carregando de formidábel entidade frentepopulista aquel acto sinxelo que decorría a poucos metros do muro dos fusilamentos de Pereiró.

Malvido foi soprador do vidro cando Vigo era potencia neste ramo de insustria. Algo da condición da masa ígnea, da necesidade de perfeccionamento final e mesmo da forza pulmonar que se precisa para conseguir a peza de cristal ben feita, percibíase no carácter do dirixente obreiro que finou. No seu número de setembro de 1972, Terra e Tempo, órgano da UPG, difundía entre crónicas e análises da Folga Xeral en curso, un artigo titulado “Partido, sindicato”. Nel, alén de marcar diferencias coas Comisións de dirección carrillista e de amosar coincidencia básica coa nova “Organización Obreira”, a UPG declaraba urxente a creación dunha central sindical clandestina e galega. As autoridades de apoio que fundamentan o documento son as de Sachenbach, Lenin e Mao. A consigna non tardou en dar froitos mercede ao traballo orgánico de X. R. Reboiras e outros compañeiros e compañeiras de vangarda. Xurdiron en toda Galicia sindicatos ou xermolos sindicais que desafiaban o réxime con accións e propaganda en galego. Esta multiplicidade non tardou en soldarse no SOG (1975) e, logo, nas centrais obreiras que, tras diversas converxencias e escisións, terminaron sendo as que actualmente usan as siglas CIG e CUT.

Agustín Malvido foi largamente seguido e respectado pola esquerda sindicalista nacional que hoxe é maioritaria na Galicia asalariada. O entusiasmo de Malvido levouno, ademáis, a fomentar entre os afiliados unha cultura de debate crítico, a partir de Vigo e especialmente nos días nos que a súa organización se coñecía como CXTG. Son recordados acontecementos coma a fundación da Biblioteca Karl Marx nos locais da rúa Talude (Os Choróns), a edición dos relatos de Sede Central, a actividade innovadora da Secretaría da Muller, as conferencias sobre o ingreso de España na Unión Europea ou a crise do socialismo real no Leste. Inclusivemente chegou a celebrarse un congreso arredor da lingua galega de Asturias, León e Zamora.

O Clube Cultural Adiante da CXTG daría paso, de forma natural, á revista A trabe de Ouro, cuxo número 121 acaba de saír á rúa. Esta actividade do sindicalismo de esquerda non podería darse sen o entusiasmo protector de Malvido na secretaría comarcal da CXTG de Vigo e sen a eficiencia de Fernando Acuña á fronte da secretaría xeral da mesma confederación, xunto con todos os seus cadros, equipos, delegados, bases e aparato administrativo. Hoxe recordamos a lealtade á clase e o dinamismo optimista de Agustín Malvido, cuxo legado permanecerá nas futuras crónicas da nosa Resistencia activa.