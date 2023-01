El inglés en Galicia y España

Hace unos días, FARO presentaba unos datos donde apuntaban a que Galicia tenía el peor nivel de inglés de España: el 74% de los menores de 20 años “no entienden nada”, según datos facilitados por el INE. En este punto, uno podría pensar: “¿Qué estamos haciendo mal?, ¿Son nuestros profesores o nuestra inversión en educación muy deficiente?” Pues bien, voy a intentar dar una respuesta iluminadora a esto desde mi trayectoria.

En mi estancia en Inglaterra, donde continuo estudiando Física en la universidad de King’s College, se ven grandes diferencias en la calidad del inglés para los estudiantes que provienen de diferentes países, incluso para los que vienen del mismo país. Y aquí destaca uno: España. Mientras los españoles que contábamos con un nivel inicial mucho más básico proveníamos todos de un bachillerato (público o privado) de raíces españolas (nos costó un par de meses adaptarnos a la rapidez, fluidez y espontaneidad de un idioma), los que contaban con un nivel más avanzado habían estudiado prácticamente todos y sin excepción en colegios internacionales. Esta son las famosas escuelas británicas o estadounidenses, donde desde el profesorado hasta el temario siguen las directrices de su país. Y claro, la mayor parte de estos colegios se encuentran en las grandes urbes (Madrid y Barcelona) por razones socioeconómicas evidentes: son colegios privados, nada asequibles para la inmensa mayoría.

Uno podría pensar que el problema ya ha sido detectado: Madrid y Cataluña son regiones más pudientes, y por tanto han podido adaptarse mejor a las necesidades del mercado internacional a golpe de billetera. Pero de eso nada, y es que Cataluña se presenta de quinta posición por la cola en esta lista de nivel de inglés deficiente, después de Galicia, C. Valenciana, P. Vasco y Baleares. Y claro, quizás alguno ya se ha dado cuenta de cuál es el otro factor determinante a la hora de contar con un buen nivel de inglés: la presencia o no de cooficialidad de idiomas en la Comunidad Autónoma. Al fin y al cabo, pensadlo, el tiempo que tenemos para aprender es finito, y si en vez de dividir el tiempo de estudio de idiomas entre dos (castellano y gallego) tenemos que hacerlo entre tres (añadamos inglés), simplemente personalizaremos un clásico: “el que mucho abarca, poco aprieta”. El último factor clave es que el castellano es una lengua muy presente a nivel mundial (la cuarta, después del inglés, el chino mandarín y el hindi), donde puede encontrarse material de sobra para aprender y entretenerse en Internet (¡No olvidemos la inmensidad de Latinoamérica!). Esto no es así en países como Holanda o Portugal, y eso les lleva a tener otros idiomas como el inglés como una herramienta casi vital, de la que no pueden prescindir. Sin ir más lejos, en la mayoría de los cines de estos países se presentan los estrenos de Hollywood en su idioma original, inglés.

Resumiendo, existen tres factores fundamentales a la hora de afectar al nivel promedio en inglés de una región o país no anglosajón: la situación socioeconómica, el número de lenguas oficiales en el territorio y la presencia internacional que tengan estos idiomas, que te obligan (o no) a adaptarte a otras lenguas más globales.

Por supuesto, otro condicionante decisivo (pero no tan controlable) es el aprendizaje natural recibido de tus progenitores: si tu madre es andaluza y tu padre de Minnesota, ¡Tu castellano y tu inglés serán geniales vivas donde vivas!

*Cofundador de Quantum Society