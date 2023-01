Ahora que parte de la clase política del país se dedica a la crucifixión del adversario, quizá sea momento para hablar de asuntos que al parecer no ocupan sus prioridades y, en cambio, inquietan a la gente del común. Por ejemplo, el de la seguridad ciudadana, cuestión que en Galicia sin ir más lejos ofrece cifras al alza –ayer mismo este periódico daba cuenta de las últimas– que no se han explicado de forma suficiente. Ni son explicables sin el reconocimiento previo de la mala gestión de un Ministerio, el del Interior, más dedicado a complacer las exigencias de los socios del Gobierno al que pertenece que de proteger a los contribuyentes.

Un dato este que no supone en modo alguno crítica específica a los Cuerpos y Fuerzas del Estado. Carentes del material suficiente, escasos de personal y objetivo de agravios económicos en comparación con las policías vasca y catalana, pagan las consecuencias de la incompetencia de no pocos de sus responsables políticos. Por eso seguramente una nutrida representación de agentes se manifestó hace unas semanas en Madrid para reclamar que, ya que se juegan la vida tantas veces, al menos se les proporcionen elementos para protegerse.

El resultado es que por ejemplo en términos de Galicia, la delincuencia ha aumentado en algo más de un treinta por ciento, y que algunos episodios se producen ya en plana calle, con agresiones de bandas juveniles a personas que se cruzan en su camino, allanamientos de morada y robos o saqueos ante la impotencia de las autoridades. Incluso de los jueces, a causa de una legislación promovida y orquestada por los antisistema y radicales más acostumbrados a la pancarta que a cualquier texto. Todo ello sin mencionar los que podrían denominarse como delitos casi “habituales”, que van desde los robos de vehículos hasta el narcotráfico.

Algo que no se cita para describir el Armaggedon, sino poner negro sobre blanco una situación que, azuzada por la tensión –intencionada– de los ultras políticos de la derecha y de la izquierda, ofrece ya síntomas que, al decir de los expertos, amenazan con convertirse en un riesgo individual y colectivo. Por eso no son pocos los que opinan que la sociedad española, y gallega, están mal protegidas, aunque –conviene repetirlo– no por culpa o negligencia de los cuerpos y fuerzas que se dedican a cuidar el orden sino por otras prioridades que unos cuantos políticos de pacotilla han elaborado para sus fines.

Ante este panorama, la reflexión obligada no va esta vez por debatir si hay que reforzar las penas o si hay que legislar en caliente o en frío: sencillamente, hay que plantearse en serio la cuestión de la seguridad ciudadana. Pero no solo, que también, por la que ha de prestarse en las calles, si no por la que merecen los menores y los mayores en sus propios domicilios. Y conste que no se reclama un policía en cada vivienda, ni siquiera uno en cada manzana, pero al menos sí la presencia –y la visualización– de las fuerzas del orden público en los núcleos habitados. Lo que ha de contar con las policías municipales como agentes de cercanías preferiblemente en patrullaje de a pie. Lo que significa esfuerzo, imaginación y talento, virtudes que no abundan entre el oficio político actual, pero que podría lograrse si los representantes dejasen de mirarse el ombligo, atendieran a sus representados y, en fin, cumplieran con su deber en lugar de transformar su actividad en algo parecido al patio de Monipodio. Porque ese quehacer no aporta seguridad a la gente del común, sino retraimiento por no decir miedo.