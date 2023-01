Galernas e galernas

No século XVI portugués, e seguramente tamén no galego, ‘galerno-a’ era un adxectivo que se unía moito ao sustantivo ‘vento’ para moldearlle o significado con dozura. Foi así que Camões (Canto II, 67 d’Os Lusíadas) escribiu: “Mas já as agudas proas apartando / iam as vias húmidas de argento; / Assopra-lhes galerno o vento e brando / com suave e seguro movimento...” Grazas ao “galerno vento”, a tripulación descansará na cuberta da caravela e, se cadra de ollos entornados, irá rememorando os duros transos e aventuras pasadas so o comando de Vasco da Gama. Séculos despois, aquel “galerno vento e brando” converteuse en feroz nor-noroeste carregado de auga. Con tal significado o coñecemos en Vigo, Galicia e costa dita cantábrica. As autoridades, coa chegada da galerna mandaban fechar o porto e non lle permitían zarpar nin ao vapor de Cangas. Reforzábanse as estachas nos poderosos norais e, en mar aberto os capitáns intrépidos executaban as manobras descritas por Poe no Arthur Gordon Pym: ou ben correr a vía de popa ás ondas ou ben manterse á capa en canto durar a galerna.

Ignoro cando a galerna pasou de adxectivo a sustantivo e cando a palabra perdeu o seu significado pracenteiro póndoselle o semblante máis feo da fala mariñeira. Eu xa coñecín as galernas como fenómenos atmosféricos temibeis en terra e en mar, do xeito que figura nos dicionarios galegos. Iso si: a verba ‘galerna’ desapareceu por completo dos boletíns de información meteorolóxica. Os onomasticistas teñen aventurado xenealoxías varias para explicar ‘galerna’ aos leigos. Hai quen lle atribúe á palabra unha orixe galesa ou bretoa, e mesmo quen a fai vir do anglosaxón inimigo mortal dos celtas británicos. Outros procuráronlle a ‘galerna’ unha etimoloxía nebulosa en provenzal, supoñemos que referíndose ao occitano atlántico da Gasconha que lle emprestou ao galego o nome dunha embarcación dita ‘buceta’ que é óptima para os nosos fisterráns cabalgaren as ondas en días de galerna. Parece que, por veces, a Torre da Coruña activa o seu espello prodixioso e permite albiscar, coma tal, a chegada dos bretóns á Mariña Mindoniense, conducidos por Mailoc e no centro dunha galerna desgobernada. En galernas literarias viaxan entre as Fisterras atlánticas as xentes de Breogán. E mais Ponthus, rei de noso, coa Isabella que, no Orlando Furioso, foi filla doutro rei malfortunado de Galicia. Falamos en sagas ideais e quiméricas, diría Valle-Inclán. Mesmo soprando a galerna, non deixa de facerse ao mar o pailebote branco con Manuel Antonio sempre de garda. As galernas reais que nos castigaron esta fin de ano foron capaces de amolecer os muros de Valença do Minho, que antano fora Contrasta inexpugnábel e fortaleza intacta.