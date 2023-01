En ocasións, a cultura é concibida como un elemento etéreo, como algo pouco definido. A realidade é que a cultura é ampla e diversa: desde ese libro que nos mantén espertos até altas horas da noite, como aquela canción que nos fai emocionar en momentos delicados. Tamén as nosas tradicións como pobo (alfombras de Corpus, o toque manual das campás que vén de ser declarado Patrimonio Inmaterial da Humanidade etc.). É por iso que Bueu é unha vila profundamente rica en cultura, porque temos un tecido cultural que, ano si e ano tamén, desenvolve proxectos que nos enriquecen, que fan que o nome de Bueu chegue a outras partes de Galicia con moita forza.

Con cada cambio de ano, é habitual que todos fagamos unha listaxe das cousas que nos gustaría que pasasen. Pero a realidade é que xa sabemos que Bueu ten diante de si, para este 2023, un ano luminoso, un ano emocionante en materia cultural. A ampliación do Museo Massó, que cumpriu hai uns meses os vinte anos, está en marcha, e neste 2023 recibirá unha inxección dun millón de euros da Xunta de Galicia, grazas ao compromiso do conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, coa nosa vila, así como de todas as persoas que traballan no Museo. A súa sensibilidade, dedicación e interese fará que Bueu teña unha sala dedicada en exclusiva a Urbano Lugrís, un dos mellores pintores de Galicia e con maior proxección internacional, o que atraerá á vila a persoas amantes da pintura e da nosa cultura.

Tamén será un ano que nos transportará aos momentos fundacionais de Bueu como vila. A sala arqueolóxica do Bueu romano, que conta cun financiamento do 80% da Xunta de Galicia e dun 20% do Concello de Bueu, suporá, sen dúbida, un novo atractivo para Bueu, tanto en materia cultural como turística. Coido que todos os amantes da historia estamos ansiosos por poder coñecer un pouco máis do pasado de Bueu, o que ocorrerá cando o Concello bote toda a auga ao muíño e aproveite a sintonía e interese da Consellería de Cultura da Xunta.

Mais non será só un ano de infraestruturas, senón que seguiremos a gozar das iniciativas de colectivos e empresas: as presentacións dunha Libraría Miranda sempre en plena ebulición, o potencial do Corpus Christi con Cunchas e Flores e co Colectivo Independente Alfombrista de Bueu, o talento dos colectivos musicais como Retrouso, Recordos da Nosa Terra, Banda de Música etc. E como esquecer o FIC Bueu, cada ano máis consolidado no panorama nacional, tal e como puidemos comprobar nesta 15º edición.

Xa que logo, só falta un goberno que crea máis no potencial de Bueu como vila de cultura galega, cunha cultura que nos mellora como sociedade, que nos enriquece intelectualmente e que xera dinamismo económico. Bueu teno todo para situarse na vangarda de Galicia, cunha poboación orgullosa da súa vila, con orgullo de ser de Bueu. Estamos ante un 2023 verdadeiramente ilusionante.

*Daniel Chapela é veciño de Bueu e coordinador de Cultura do PPdeG.