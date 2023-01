Cuatro Cosas

Suena a broma, la verdad, eso de que un gallego, tierra en la que Ciudadanos no se ha comido media rosca, y la que pudo mascar se le atragantó, aspire ahora nada menos que a la secretaría general del partido, que más que para elecciones está para la extrema unción. Y, en serio, suena a chiste eso de que “tarde o temprano” este Reino se volverá “multipartidista”: lo que habrá que esperar, e incluso orar para que se consiga que no, que acabe en una especie de sistema de taifas. Uf.

Sí, sí, como hay ya otras comunidades, con “Teruel existe”, “Zamora, ya” etcétera. Conste que la idea del “somos Ourense” y “Lugo ahora” ya se barajaron, y hasta una confederación de ambos, pero ya os imagináis que no había bastantes votantes como para superar el cinco por ciento de votos por provincia ni un solo euro en créditos, o en colectas. Algo parecido le pasa a Vox, según avecilla, pero la estrategia de Moncloa quizá le beneficie. Aunque suene raro. ¿Eh?

Consistiría, por lo que se oye en pasillos del rojerío, en que para impedir que crezca el PP le dan a la derecha montaraz más tiempo en sus media afines que a los podemitas, sus socios. No, a los catalanes de ERC no se les niega nada, no sea que se enfaden y le chafen la fiesta a los petrusianos, para los que, si llega a recuncar la coalición en 2023, incluso llegue invitación para entrar en el nuevo Gobierno. Uyuyuy...

(Estas Navidades, los pasillos estaban inundados de ruxe/ruxe, creedlo. Se habló mucho de presentar un referéndum en apariencia consultivo, pero que en el fondo será vinculante. Y eso a pesar de que Petrus dijo que “nunca”, lo que en su lenguaje quiere decir “de momento”. ¡Ah! Antes de que se le olvide, Anacleto informa que un veterano político galaico, militante en estos últimos años en el centroizquierda, ya dio calabazas para encabezar una lista capitalina aquí: “es demasiado tarde”, dicen que dijo. ¿Capisci...?