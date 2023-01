Nadie –o casi– podrá decir en serio que esta tierra gallega no está avisada de la voracidad demográfica de las cifras ni se los graves riesgos que eso significa. Precisamente ahí, en esa estadística, se centra el sentido de la pregunta “¿y ahora, qué...”?, cabecera de esta opinión. Porque se habla de un informe –que no es el primero– de la Unión Europea que advierte de que Galicia perderá en los próximos diez años el triple de la población juvenil que la media de la UE. Algo que no puede pasar desapercibido, sobre todo cuando el plazo estimado es tan breve y nada hay en las previsiones de los gobiernos que permita asegurar que se está ya en la búsqueda de remedios, si es que existe alguno.

La cuestión se complica aún más si se analiza la hipótesis de que a estas alturas haya uno que se pueda aplicar de inmediato y que permita la esperanza de una solución siquiera parcial o, cuando menos, la probabilidad de ponerle freno a la sangría. Que, desde luego, no se debe imputar solo a la escasez de nacimientos o la abundancia de emigración, sino a la ausencia de una corriente inmigratoria que compense las bajas. Todo ello, y alguna cosa más que podría añadirse tiene todavía un factor que provoca el aumento de la inquietud: la casi absoluta ausencia de planificación adecuada en todos los niveles que a estas alturas deberían estar ya, sino rematada, al menos prevista para afrontar el choque inicial. Y es que ni las comunidades autónomas en sus respectivas competencias que, como es natural, llegan hasta donde llegan: apenas a un nivel mínimo si se considera la magnitud de la cuestión. Pero siempre hay algo peor: ni el Gobierno central tiene claro por dónde empezar ni la sociedad continental a la que pertenece España sigue una estrategia –sino común, porque no todos padecen ese déficit–, al menos coordinada entre quienes sí lo soportan, a pesar de que la amenaza es, se quiera o no, directa o indirecta, extensible a las poblaciones, tanto su número de habitantes, como en la edad media de esa población. Pero esa visión conjunta, continental, no existe ni se sabe si habrá. En este punto no conviene olvidar que lo susceptible de empeorar, empeora, porque esa ausencia de políticas comunes no es un fallo coyuntural de la UE, sino estructural. La Unión se creó para unos fines que, a medida que la entidad supranacional iba creciendo, carecían de proyecto, o al menos de uno semejante a los que le daban sentido a su nacimiento: mantener la paz en Europa y desarrollar economías compatibles en un mismo mercado. Pero ahora mismo hay una serie de necesidades creadas por la extensión del objetivo ideal común, unas de federación europea, para la que nada hay resuelto. Ni siquiera la aceptación del requisito previo: renunciar al principio de nacionalidades. La situación actual es, por tanto, muy lejana al objetivo de pacificación, que saltó por los aires ya con las guerras de los Balcanes y de Ucrania, y en cuando a la profundización de la Unión, Europa es ahora una especie de mercado común cuyos límites se han ampliado a prácticamente todas las áreas económicas y financieras, pero en todo lo demás se ha limitado a declaraciones bienintencionadas o reclamaciones de celeridad que parecen más un remordimiento por la evidencia de ese déficit –política de Exteriores, Defensa, y algunas más, junto a la relativa efectividad de las decisiones de sus Tribunales, como ha demostrado el “caso Puigdemont” y siguientes– y por supuesto, la demográfica. Por eso es tan legítimo de preguntarse, al menos en Galicia, lo de “y ahora, ¿qué...?”.