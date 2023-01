Es posible que la intervención del señor Rueda como delegado regio en la Traslación de los restos del Apóstol, o en el mensaje de fin de año, haya sorprendido a los que aún creen que el presidente de la Xunta es un hombre que apenas destaca en el contenido de los discursos, especialmente si se comparan con la oratoria de algunos de sus predecesores. Pero no se pretende, aquí, olvidar la advertencia del refranero en el sentido de que todas las comparaciones son odiosas, sino formular un par de observaciones. La primera acerca de la referencia a la necesidad de concentrar esfuerzos para evitar que una proporción cada vez mayor de la población caiga en riesgo de exclusión social.

La segunda, sobre que el mejor método para evitarlo es lograr que quienes puedan hacerlo se pongan manos a la obra y, si es posible, a través de un acuerdo global. Incluso habría una tercera para destacar que su señoría, en un gesto de elegancia, renunció a cualquier alusión que pudiera entenderse referida a la proximidad de una cita electoral marcada por la tensión política y social, inducida –en opinión personal de quien la expone– por los radicalismos enfrentados aquí ahora: por una parte –la derecha– el de Vox, dispuesto a rebajar las expectativas de quienes están en situación más moderada y a los que acusa de “blandos”. Por la otra, al radicalismo de la izquierda, que es la que gobierna.

(Hay un factor que hace más intensa la presión á sinistra, asociada o integrante en una coalición contra natura política que, además, cuenta con el interesado conservadurismo del PNV y JxC, exasperada esta última formación porque ya no se cuenta con ella más que para votar y no siempre. Y en las circunstancias que atraviesa ahora mismo España, el jefe del Ejecutivo gallego, y no por primera vez, ha ofrecido –y solicitado– diálogo para lograr objetivos claves como los citados. Es cierto que se podría argumentar que en el marco del mensaje de don Alfonso no caben fórmulas que se salgan del guion pero hay matices importantes que deberían complementarse en positivo.)

En esa línea, resulta oportuno recordar los llamamientos que hizo el presidente Rueda en varias ocasiones a los partidos de oposición para lograr respuestas comunes a problemas colectivos. Sin mucho éxito por el momento, pero no hay razón para dudar de la las ofertas que la izquierda aceptó in origine, pero que tras el primer contacto rechazó, de plano el BNG y no del todo el PSdeG, quizá conscientes cada uno de su supuesto papel estratégico y dándose una vez más prioridad a los intereses de partido que a los del país. Los nacionalistas, creciendo en las encuestas, optan por el choque directo y los socialistas del señor Formoso, por una postura más racional. Por cierto, actitud positiva y seria que resulta combatida por las ambiciones internas.

En cualquier democracia seria del entorno europeo, el diálogo y la posibilidad de acuerdos está siempre presente. Aquí, en España –lo que incluye Galicia, como es natural– el diálogo, pensando en lo común, es un bien extraordinariamente escaso, hallado pocas veces y en el que no ha creído nunca como sincera la parte del país que prefería la ruptura antes que el pacto para superar la dictadura Por eso, sobre todo en los últimos años, es imposible encontrar acuerdos de nivel tras constituirse en artículo de fe en los extremos la idiotez del “no es no” y/o la resurrección del fantasma de “una grande y libre”. El diálogo como instrumento clave para resolver los problemas se da con cuentagotas, en casos muy aislados y no siempre con actitud positiva. Entre otros motivos por la miopía del oficio público y, sobre todo, por un egoísmo que algunos comparten; cuando están en el gobierno unos, otros critican, y si la oposición llega a donde quería, sea del color que sea, las posiciones son las mismas pero invertidas. Es una lástima que no se valoren los contenidos de mensajes que, como el del presidente de la Xunta, están repletos de positividad. La duda está en si los destinatarios no saben escuchar, ignorar las lecturas correctas o se empeñan en ver “vacío” lo que no les conviene.